Piélagos amplía el espacio peatonal en la urbanización Los Álamos de Oruña
Un nuevo tramo de acera y un paso de cebra elevado permitirán optimizar la seguridad vial
Piélagos
Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00
El Ayuntamiento de Piélagos ha llevado a cabo la construcción de un nuevo tramo de acera y paso de peatones elevado en el centro urbano ... de Oruña con el objetivo de mejorar la seguridad vial en la zona. Los trabajos se han efectuado tras «recibir la autorización de la Consejería de Fomento» y, al tratarse de una carretera autonómica, «hemos actuado en aquellos puntos en los que se nos ha permitido y siempre dentro de las limitaciones», concretó el alcalde, Carlos Caramés.
El regidor explicó a su vez que la actuación ejecutada «da respuesta a una demanda de los vecinos, en especial de aquellos que residen en la urbanización Los Álamos, pero también mejora la movilidad de aquellos que acuden a la localidad atraídos por la alta calidad de la oferta en restauración», presumió Caramés. Las labores han consistido en urbanizar y mejorar los accesos y aceras en el entorno de la citada urbanización, así como de las zonas colindantes. También se ha buscado «optimizar la seguridad vial en este tramo de carretera que atraviesa el núcleo urbano con la colocación del citado paso de cebra elevado».
En este sentido, «la actuación municipal concluirá cuando llegue la autorización de Costas para construir un pequeño puente en el lado opuesto de la carretera, en concreto en el tramo que discurre desde el Muelle hasta la Puentecilla». De esta forma, se complementarán los trabajos, que han incluido la canalización de la cuneta y la conexión de los imbornales para lograr un arcén y posibilitar una comunicación permanente segura en ambas direcciones.
«Desde el Ayuntamiento de Piélagos seguimos promoviendo actuaciones a lo largo y ancho de nuestra geografía municipal encaminadas a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, pero también de todas esas personas que nos visitan, renovando infraestructuras y construyendo otras nuevas».
