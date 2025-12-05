Piélagos aprueba una ordenanza para que el coste por la retirada de vehículos recaiga en el infractor El Ayuntamiento asegura que hasta ahora este servicio corría a cargo de las arcas municipales «y lo pagábamos entre todos»

A partir de ahora, si usted deja su vehículo mal aparcado en el municipio de Piélagos, como por ejemplo frente a un vado, y la Policía Local acude con una grúa a retirar el coche, será usted quien pague el coste del servicio. El equipo de gobierno (PP) ha aprobado en el pleno celebrado este jueves una ordenanza reguladora de la tasa «por la prestación de servicios de la Policía municipal para la inmovilización, retirada y depósito de vehículos de la vía pública, especialmente por obstaculizar la salida de otros coches en zonas con vados». La medida ha salido adelante con el apoyo de Vox y la abstención de PSOE, PRC y @Vip.

El portavoz del PP, Marco Antonio Pelayo, ha explicado que «en el municipio no contamos con un servicio de grúa municipal y existen muchos vados, por lo que cuando alguien ocupa uno de ellos, los vecinos afectados contactan con la Policía Local, que acude con una grúa contratada para retirar el coche». Un servicio «que hasta ahora pagábamos entre todos, porque no existía una ordenanza». Y que ahora correrá a cargo del autor de la infracción. El Ayuntamiento no se ha pronunciado sobre el coste de la sanción.

Además de esta cuestión, en la sesión plenaria se ha dado luz verde, también por iniciativa del PP y con el voto a favor de PRC y Vox, a la creación de una plaza de viceinterventor con funciones de colaboración y apoyo en Intervención y en la Secretaría municipal. También se ha acordado la modificación en la Relación de Puestos de Trabajo del Consistorio y se han asignado, por unanimidad, productividades por exceder el límite de servicios extraordinarios a dos trabajadores adscritos al servicio de Obras y a dos auxiliares administrativas, al tiempo que se ha admitido la renuncia a una compatibilidad autorizada a una funcionario del servicio de Urbanismo.

En otro orden de cosas, PP, PSOE, PRC y Vox han desestimado el recurso de reposición frente al acuerdo plenario relativo a la nueva línea límite de demarcación entre los municipios de Piélagos y Santa Cruz de Bezana aprobado en septiembre.

Moción sobre vertedero de amianto

A su vez, el equipo de gobierno ha votado en contra de la moción no resolutiva del Grupo Municipal Socialista para instar al Ayuntamiento de Piélagos a oponerse «de manera firme» a la instalación de un vertedero de amianto en las inmediaciones del término municipal.

Según ha expuesto la portavoz del grupo municipal socialista, Verónica Samperio, la instalación estaría a dos kilómetros del núcleo urbano, lo que genera «un grave riesgo para la población». Además, «la ubicación de este vertedero «implica riesgo de contaminación en el suelo, el aire, en las aguas superficiales o en las subterráneas». La propuesta ha contado con el apoyo del PRC, Vox y @Avip.

Por su parte, el alcalde, Carlos Caramés, ha defendido que «el amianto es un problema cuando aparece en vertederos incontrolados, como en el regato junto a la pista de Quijano, de lo que ustedes eran responsables -les dijo a los portavoces de la oposición, antes en el Gobierno-». De hecho se ha mostrado convencido de que «el problema no es tener un vertedero y una cadena profesional de gestores autorizados. Esa es la solución porque se está garantizando la seguridad de las personas».