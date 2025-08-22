El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un operario trabaja en las obras del parque infantil del barrio San José en Boo de Piélagos. DM

Piélagos construye el primer parque infantil cubierto en Boo

Las obras cuentan con una inversión de 350.000 euros

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:29

Los niños de Boo de Piélagos podrán disfrutar del primer parque infantil cubierto del municipio. El Ayuntamiento comenzó con las obras de cubierta que cuentan ... con una inversión de 350.000 euros, pero que, además, incluyen la remodelación integral del área de juego infantil existente en el Barrio San José, junto a la bolera y el edificio que será el nuevo espacio multiusos y centro cultural de la localidad.

