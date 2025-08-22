Piélagos construye el primer parque infantil cubierto en Boo
Las obras cuentan con una inversión de 350.000 euros
Santander
Viernes, 22 de agosto 2025, 17:29
Los niños de Boo de Piélagos podrán disfrutar del primer parque infantil cubierto del municipio. El Ayuntamiento comenzó con las obras de cubierta que cuentan ... con una inversión de 350.000 euros, pero que, además, incluyen la remodelación integral del área de juego infantil existente en el Barrio San José, junto a la bolera y el edificio que será el nuevo espacio multiusos y centro cultural de la localidad.
«Tal y como nos comprometimos con los vecinos, vamos a remodelar integralmente la zona de juego al ser un lugar muy frecuentado por todas esas familias jóvenes con niños pequeños que eligen nuestro municipio y, en concreto, el pueblo de Boo para desarrollar su proyecto de vida», aseguró el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés. Las actuaciones, además, plantean la modificación de rasantes para hacer del parque totalmente accesible, porque, hasta ahora, contaba con diferentes desniveles. También, se colocará un nuevo suelo de seguridad y nuevos elementos de juego.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.