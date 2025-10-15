Piélagos empieza a cubrir tres parques infantiles

Lucía Alcolea Santander Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Piélagos está llevando a cabo la colocación de la cubierta del parque infantil de Boo, que es el primer espacio cubierto de estas características con el que cuenta el municipio. Después, está previsto hacer lo propio en las áreas de juego de Parbayón y Renedo. La inversión alcanza los 350.000 euros y forma parte de las actuaciones de mejora de las infraestructuras que está ejecutando el Consistorio y que en total suman más de un millón de euros.

En Boo, por un lado se actuará en el área infantil del barrio San José, donde ya se están modificando las rasantes de la bolera para hacerla accesible y salvar los desniveles, al tiempo que se colocará un nuevo suelo de seguridad, porque el que existía presentaba grietas y había perdido la capacidad de amortiguación, según concretó el alcalde, Carlos Caramés. Además, se añadirán varios elementos de juego.

A la vez, el Consistorio está construyendo la citada zona infantil cubierta en el solar de unos 300 metros cuadrados que antiguamente ocupó la pista de pádel, que también se habilitará con nuevos juegos modernos como un castillo, un barco pirata, una tirolina y juegos de mesa, algunos de ellos adaptados. El alcalde ha destacado que la actuación se complementará con una «nueva valla perimetral, tanto en la parte del área infantil que linda con la carretera autonómica, como en aquella más próxima al aparcamiento, para reforzar e incrementar la seguridad de los más pequeños».

Temas

Piélagos

Infraestructuras