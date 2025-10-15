El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colocación de la cubierta en el parque infantil de Boo. DM

Piélagos empieza a cubrir tres parques infantiles

Las actuaciones forman parte de las obras de mejora de infraestructuras municipales y la inversión es de 350.000 euros

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:49

Comenta

El Ayuntamiento de Piélagos está llevando a cabo la colocación de la cubierta del parque infantil de Boo, que es el primer espacio cubierto de estas características con el que cuenta el municipio. Después, está previsto hacer lo propio en las áreas de juego de Parbayón y Renedo. La inversión alcanza los 350.000 euros y forma parte de las actuaciones de mejora de las infraestructuras que está ejecutando el Consistorio y que en total suman más de un millón de euros.

En Boo, por un lado se actuará en el área infantil del barrio San José, donde ya se están modificando las rasantes de la bolera para hacerla accesible y salvar los desniveles, al tiempo que se colocará un nuevo suelo de seguridad, porque el que existía presentaba grietas y había perdido la capacidad de amortiguación, según concretó el alcalde, Carlos Caramés. Además, se añadirán varios elementos de juego.

A la vez, el Consistorio está construyendo la citada zona infantil cubierta en el solar de unos 300 metros cuadrados que antiguamente ocupó la pista de pádel, que también se habilitará con nuevos juegos modernos como un castillo, un barco pirata, una tirolina y juegos de mesa, algunos de ellos adaptados. El alcalde ha destacado que la actuación se complementará con una «nueva valla perimetral, tanto en la parte del área infantil que linda con la carretera autonómica, como en aquella más próxima al aparcamiento, para reforzar e incrementar la seguridad de los más pequeños».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Alvia Santander-Madrid parado por un atropello mortal cerca de Valladolid reanuda la marcha
  2. 2 La salida desde la rotonda de La Marga hacia Marqués de la Hermida estará cortada al tráfico este miércoles por obras
  3. 3

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»
  4. 4

    Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero
  5. 5

    La Reserva mantiene el ritmo de capturas
  6. 6

    La alcaldesa de Santander desoye a los vecinos y continúa con la modificación del aparcamiento de Mataleñas
  7. 7

    Santander limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se amplía dos horas
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9

    El personal de Anatomía Patológica de Valdecilla urge «protección» para las víctimas de las condenadas
  10. 10

    Un grupo carrocista detecta errores en los resultados de la Batalla de Flores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Piélagos empieza a cubrir tres parques infantiles

Piélagos empieza a cubrir tres parques infantiles