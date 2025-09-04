El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Escena cotidiana en Piélagos. Juanjo Santamaría

Piélagos habilitará nuevos espacios para los jóvenes en Renedo y Liencres

El alcalde, Carlos Caramés, ha explicado que habrá un centro juvenil en uno de los bajos de las siete viviendas de alquiler social del Gobierno de Cantabria

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:02

El Ayuntamiento de Piélagos creará nuevos espacio para la juventud en Renedo y en Liencres. En el primer caso, el Consistorio «está tramitando la adquisición de un local que será acondicionado para tal fin», ha concretado el alcalde, Carlos Caramés. En Liencres, el centro social se instalará en uno de los bajos del edificio con siete viviendas de alquiler social para jóvenes del Gobierno de Cantabria. La previsión en este espacio es además construir un gimnasio, un servicio «muy demandado por los vecinos».

El regidor ha recalcado que «la juventud ha sido para nosotros una prioridad» y ha recordado que lo primero que hizo el equipo de gobierno del PP fue »dar voz al colectivo y escuchar sus demandas. Así fue como se crearon las peñas #Piélagosentretodos que este fin de semana participarán y competirán en las fiestas de la Virgen de Valencia que se celebran en Piélagos. En la misma línea, «encargamos un estudio sobre las necesidades del transporte cuyos resultados conoceremos próximamente», ha anunciado Caramés.

Paralelamente, «se empleará el entorno de las antiguas escuelas de Oruña para que en el futuro, además de albergar una biblioteca, puedan llevarse a cabo actividades culturales y de ocio juvenil». Por último, el regidor ha recordado que el Ayuntamiento proyecta construir una zona de juego cubierta en el parque infantil de Renedo, junto al banco Santander, así como adecuar la pista polideportiva de Oruña y el aparcamiento bajo la plaza de Adolfo Suárez, en Liencres«.

