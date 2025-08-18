Piélagos lleva el saneamiento al barrio de San Antonio en Zurita

L. A. Lunes, 18 de agosto 2025, 07:46 Comenta Compartir

Las viviendas del barrio San Antonio de Zurita de Piélagos dispondrán de un sistema de saneamiento gracias a las labores efectuadas por el Ayuntamiento para construir una red complementaria de tres tramos, que permita conectar las casas de la zona a la red municipal que discurre paralela a la carretera CA-334. Según ha explicado el alcalde, Carlos Caramés, la intervención consistirá en «disponer de colectores de alcantarillado que discurran por gravedad, conectados a la red existente y que tengan la cota suficiente para suministrar a las viviendas, adaptándose además a la orografía del terreno», comentaron.

Además, desde el Consistorio se informó que está previsto eliminar los puntos negros y posibles vertidos incontrolados de los inmuebles del entorno, al tiempo que se dotará a la zona de una posible conexión para futuras construcciones que puedan levantarse en los terrenos. La inversión alcanza los 70.000 euros. Esta semana han visitado los trabajos el alcalde acompañado del concejal del área, César Blanco, y del alcalde pedáneo, David Diego.