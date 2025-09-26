El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Aspecto exterior que presentan estos días los dos edificios que están siendo rehabilitados en Boo. DM

Piélagos rehabilita dos edificios municipales en Boo para albergar diversas actividades

Los inmuebles, ubicados en el barrio San José, se comunicarán mediante un volumen central donde se instalará un ascensor

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:02

El Ayuntamiento de Piélagos ha iniciado la rehabilitación integral de dos edificios, uno de ellos la antigua casa consistorial, de titularidad municipal ubicados en el barrio de San José, que albergarán diversas actividades. La actuación consistirá en comunicar los dos inmuebles contiguos mediante un nuevo volumen central, donde se instalará un ascensor, lo que «permitirá dotar al pueblo de Boo de cuatro grandes salas funcionales de 90 y 50 metros cuadrados», según ha explicado el alcalde, Carlos Caramés, que ha visitado los trabajos acompañado del concejal del área, César Blanco. El ascensor facilitará la accesibilidad al nuevo espacio, que será dotado de aseos adaptados y grandes ventanales para que entre la luz natural.

La inversión alcanza los 500.000 euros y la proyección es trasladar a este inmueble actividades de pintura, kárate, pilates o iniciativas relacionadas con el programa de envejecimiento activo 'Avanzando', además de servir «como punto de encuentro y de reunión para las asociaciones del municipio».

El regidor ha concretado que la obra se enmarca en el proyecto de reordenación del centro neurálgico de Boo que está llevando a cabo el Ayuntamiento, que supondrá en conjunto una inversión de más de un millón de euros y que implica también la ampliación del parque infantil ubicado en las inmediaciones de la bolera. En este caso, el objetivo es crear una zona cubierta de unos 380.000 euros. En el área de juego, se modificarán las rasantes para mejorar la accesibilidad del recinto y se colocará un nuevo suelo de seguridad, así como más elementos de juego. También en este parque el Consistorio colocará una cubierta, la primera que se habilitará en una zona infantil en todo el municipio.

Rehabilitación antiguas escuelas

La tercera de las intervenciones en Boo de Piélagos consistirá en la rehabilitación de las antiguas escuelas, donde se encontraba el consultorio de Boo que tuvo que ser clausurado en la primavera de 2024 tras el hundimiento del suelo. Un problema del que el regidor popular responsabiliza al anterior equipo de gobierno, «que levantó un centro médico sin proyecto y sobre vigas en muy mal estado de conservación».

El edificio continuará siendo empleado como consultorio, una vez restaurado, mientras se construye el nuevo centro de salud en la parcela de la urbanización Ría del Pas que el Consistorio ha cedido al Gobierno de Cantabria. En el futuro, está previsto que se emplee para la realización de actividades culturales e incluso como teatro.

