Espacio que ha sido acondicionado por el Ayuntamiento de Piélagos en Barcenilla. DM

Piélagos restaura la mítica fuente de 'La Canuta' en Barcenilla

La instalación, llamada así por el apodo que tenía una vecina, es seña de identidad de la localidad

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 17:03

El Ayuntamiento de Piélagos ha acondicionado el espacio en el que se ubica la fuente 'La Canuta' en el barrio Posadoiros de Barcenilla, un lugar que es seña de identidad de la localidad. Según ha explicado el Consistorio a través de un comunicado, el nombre del enclave proviene «del apodo de una tal Milia 'La Canuta', que vivió en la casa donde actualmente se encuentra la bolera de la Peña Bolística que lleva el mismo nombre». Los vecinos atestiguan que hace muchos años, la fuente era una charca donde recogía el agua para el consumo humano de forma manual. Más adelante, siendo alcalde pedáneo Vidal Aldaco, se remodeló la instalación y se eliminaron las fugas de agua, a la vez que se construyó un bebedero y un pequeño aljibe con grifo de bronce.

Una vez se habilitaron depósitos para llevar el agua a las viviendas, el aljibe se destruyó para crear un acceso ancho de losetas, que es como se conoce actualmente a la fuente de 'La Canuta'. Un espacio que acaba de restaurar el Consistorio para ponerlo en valor. El alcalde, Carlos Caramés, ha visitado este martes el enclave acompañado del concejal de Espacios Públicos, David Diego, y de la concejala de Cultura, Carmen Bedoya.

«Tal y como nos comprometimos, seguimos poniendo en valor el patrimonio civil de nuestros doce pueblos, recuperando esos bienes materiales, que forman parte de su historia«, ha señalado Caramés. Como ejemplo, se ha referido a recuperación el año pasado de las fuentes de los barrios de Valencia y El Arrabal, en Vioño, y al acondicionamiento integral del templete del complejo municipal Vimenor, de manera que pueda albergar eventos de índole cultural. En la misma línea, ha destacado el equipamiento y apertura de la Casa de la Maestra de Carandía, convertida ahora en un nuevo centro social, o la puesta en servicio, después de siete años sin funcionar, de la fuente, el bebedero y el lavadero junto al Colegio Eutiquio Ramos en Parbayón, entre otros.

