Una máquina retira los troncos varados en el cauce desde hace años. DM

Piélagos retira los troncos de gran tamaño varados en el muelle de Oruña

El Ayuntamiento cumple así con una vieja petición vecinal, tras obtener los permisos de Demarcación de Costas

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Piélagos

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:30

El Ayuntamiento de Piélagos ha retirado los troncos de gran tonelaje acumulados en el entono del muelle de Oruña a lo largo de años, dando así respuesta a las peticiones realizadas por los vecinos y por los usuarios habituales del pantalán, tanto bañistas como deportivas.

El alcalde del municipio, Carlos Caramés, ha explicado que el Consistorio ha llevado a cabo esta actuación «con medios propios», a través del servicio municipal de Obras con la ayuda de una máquina excavadora, una vez recibida la autorización de la Demarcación de Costas.

«Una vez más, ejecutamos una de esas actuaciones pequeñas, en lo que a coste económico se refiere, pero grandes y muy necesarias por el alcance social que conllevan», ha subrayado Caramés, quien ha explicado que la presencia de troncos de grandes dimensiones podían verse en el área comprendida entre el muelle de Oruña y el pantalán, ya que durante mucho tiempo no fueron retirados.

Conscientes del peligro que suponían para todas esas personas que practican deportes acuáticos como el piragüismo o el paddle surf en esta zona, en la que también es habitual la presencia de un buen número de bañistas, solicitamos los permisos pertinentes para poder realizar una intervención largamente demanda y que, hasta ahora, no había sido atendida.

