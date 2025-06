Piélagos se sumerge este miércoles en San Antonio con el chupinazo y el desfile de peñas

Después de varias jornadas de campeonatos deportivos, Renedo de Piélagos entrará este miércoles, día 11 de junio, de lleno en sus fiestas de San Antonio ... con la concentración de las peñas #Pielagosentretodos en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 19.30 horas. Será la previa a la explosión festiva que constituirá el lanzamiento del chupinazo de manos del alcalde, Carlos Caramés, acompañado de la peña que ganó el concurso en la pasada edición. Alcalde y peñistas izarán la bandera para dar lugar al desfile de las peñas con charanga y batucada a cargo de la Escuela Municipal de Música. La música seguirá a partir de las 21.00 horas con la romería-verbena de Onda Futura.

El jueves, día 12, habrá bolos y parque infantil con hinchables. A partir de las 20.00 horas, de nuevo el jolgorio volverá a las calles con el desfile de los años 60 para las Peñas, que partirá del Ayuntamiento y finalizará en la carpa de fiestas. La Orquesta La Reina amenizará la verbena, desde las 22.30 horas hasta que el cuerpo aguante. Aunque el viernes, día 13, habrá quien madrugue para no perderse la misa por San Antonio que se oficiará en la capilla a partir de las 9.00 horas, tras lo cual habrá pasacalles con pito y tambor. La misa mayor se celebrará a las 12.00 horas, con procesión y actuación de la Escuela Municipal de Folclore.

Para llenar estómagos y calentar gargantas, en el polideportivo municipal Fernando Expósito se servirá, desde las 14.00 horas, una comida de hermandad para vecinos empadronados en el municipio y, una vez finalizada, habrá baile con María Leyre. Después, de nuevo bolos y romería a cargo de DJ Mario y la Orquesta Malassia. Uno de los momentos más esperados del programa festivo será la actuación del grupo Maldita Nerea, que dejará su impronta en Renedo con la interpretación de varios de sus temas más conocidos. La noche seguirá y seguirá con la verbena de Malassia y Dj Mario.

'La Carpuca'

El festival 'La Carpuca' será el gran protagonista del sábado, que comenzará con la gynkana de obstáculos para las Peñas #Pielagosentretodos y el veterano festival de baile, con la escuela de danza Cristina García; Any One Else Dance, Studio de Beatriz Abascal y Bailando con Gema Villanueva, desde las 17.00 horas.

Y sigue y sigue la música. A las nueve tendrá lugar el Gran Festival de Djs la Carpuca en el aparcamiento de camiones en Barrio Sorribero Bajo; a las 21.30 horas, se celebrará la actuación musical del grupo 'Jueves de Boleros' y desde las 23.00 horas, una verbena, a cargo de la Malibu Show y DJ. Ya el domingo, 15 de junio, se celebrará el Día de las Peñas con el famoso Concurso de Paellas a partir de las 11.00 horas de la mañana. Después, de nuevo más música de la mano de los artistas locales dj Kike Melgar; Aire & Madera; Ana Chao, La vid y el olivo y Miguel Ceur.

Para los más pequeños, a las 12.30 horas habrá un espectáculo infantil 'Magix' con el Mago Xuso en la carpa de las fiestas. Por la tarde, habrá parque infantil gratuito con hinchables en el patio del colegio Virgen de Valencia; juegos artesanos de madera y reparto de golosinas. La jornada finalizará con una romería amenizada por la Orquesta Waykas, a partir de las 21:00

La programación va acompañada de la Feria de Día que abrirá sus puertas del miércoles al domingo y en la que seis establecimientos de Renedo ofrecerán un pincho y bebida de feria al precio de 3,50 horas, en distintos horarios, en función de las actividades programadas. Por las tardes, habrá feria de atracciones y de 17.00 a 18.00 horas se hará una hora sin ruido para que los niños con sensibilidad acústica puedan disfrutar en el recinto.