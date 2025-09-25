La piscina y el gimnasio municipal de Piélagos, a punto de estrenar vestuarios El Ayuntamiento ultima estos días los trabajos de renovación de las instalaciones e instala nuevos azulejos de gran tamaño para facilitar su limpieza

El Ayuntamiento de Piélagos está llevando a cabo la fase final de los trabajos para mejorar los vestuarios de la piscina y del gimnasio municipal de Renedo, unas labores que se centran en el revestimiento de las paredes y la renovación del suelo de las duchas tras el cambio del vaso de la piscina que se realizó el año pasado.

Así lo ha explicado el alcalde, Carlos Caramés, quien ha puntualizado que se ha optado por azulejos de gran tamaño para reducir las junturas y facilitar los trabajos de limpieza. A la vez, se ha renovado el espacio de los socorristas y el botiquín, ya que estas dependencias se encontraban en muy mal estado de conservación. Además, en las duchas de los vestuarios se ha instalado un nuevo armario para almacenar el material de primeros auxilios.

«Desde el Ayuntamiento de Piélagos reiteramos nuestro compromiso con los vecinos, dotando al municipio de nuevas infraestructuras y mejorando y actualizando aquellas que ya existen», ha subrayado Caramés. En este sentido, ha recordado que esta actuación municipal da continuidad a otras intervenciones anteriores, ejecutadas a lo largo de los dos últimos años, como el nuevo equipamiento de los gimnasios municipales de Renedo y Parbayón.

