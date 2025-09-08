El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El grupo de danzas Virgen de las Nieves de Tanos ha puesto la nota de color a la mañana tras la misa mayor.

El grupo de danzas Virgen de las Nieves de Tanos ha puesto la nota de color a la mañana tras la misa mayor. Antonio 'Sane'

Los vecinos de Piélagos honran a la Virgen de Valencia

Generación tras generación se reúnen en el santuario de Vioño para festejar a su patrona, a la que consideran con orgullo «seña de identidad» del muncipio

L. M.

L. M.

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:46

Los vecinos de Piélagos celebran este lunes la festividad de su patrona, la Virgen de Valencia, que «representa una devoción y una seña de identidad» ... del municipio. Generación tras generación, y como parte de «la memoria colectiva» del valle, se han vuelto a reunir en el santuario de Vioño para honrarla y junto a ellos y su alcalde, Carlos Caramés, ha estado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad.

