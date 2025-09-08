Los vecinos de Piélagos honran a la Virgen de Valencia
Generación tras generación se reúnen en el santuario de Vioño para festejar a su patrona, a la que consideran con orgullo «seña de identidad» del muncipio
Santander
Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:46
Los vecinos de Piélagos celebran este lunes la festividad de su patrona, la Virgen de Valencia, que «representa una devoción y una seña de identidad» ... del municipio. Generación tras generación, y como parte de «la memoria colectiva» del valle, se han vuelto a reunir en el santuario de Vioño para honrarla y junto a ellos y su alcalde, Carlos Caramés, ha estado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad.
La jefa del Ejecutivo ha destacado que esta celebración «trasciende la fe» tras asistir a la misa mayor oficiada por el sacerdote encargado de las parroquias de Arce, Oruña y Barcenilla, y en la que ha cantado la coral Valle de Piélagos Salcedo. También ha valorado que los vecinos mantengan la esencia de las romerías, «de las fiestas que se disfrutan en familia uniendo a todos los pueblos en convivencia y celebración».
Tras la misa, las autoridades y los vecinos han participado en la tradicional procesión alrededor del Santuario de Vioño, a la que también se ha sumado el grupo de danzas Virgen de las Nieves de Tanos.
Chupinazo, comida campestre y baile
El chupinazo se ha lanzado desde el Centro de Interpretación del Valle de Piélagos, al que ha seguido el pregón de las fiestas a cargo de José Luis Rivera Cobo, nacido en Salcedo y director de la Escuela Municipal de Folclore desde 1991. A mediodía se ha procedido al reparto de paella en la tradicional comida campestre que ha contado con una gran participación de vecinos y visitantes. La celebración continúa esta tarde con la actuación del grupo de danzas Nuestra Señora de Covadonga en la campa del santuario de Vioño, y la consagración de los niños bautizados a la patrona la Virgen de Valencia. La última misa se celebrará a las 20.00 horas.
