Educación achaca a un error informático el cambio de notas en el colegio Juan de la Cosa

Incredulidad fue lo que sintieron los padres y madres de un grupo de alumnos de 1º de Primaria del colegio Juan de la Cosa, en ... Santoña, al encontrarse que las calificaciones de sus hijos del segundo trimestre del pasado curso «habían descendido sin explicación», según explica uno de los padres afectados, Roberto Alonso, en el boletín de evaluación final. Los niños, de 6 y 7 años, recibieron en torno al mes de abril las notas de la segunda evaluación. Después, su maestra se fue de baja. Llegó una segunda docente, que al mes «también solicitó la incapacidad». Y terminaron el curso con una tercera docente, «que nos envió las notas al final de curso». En ese boletín, «notamos que las calificaciones de varios alumnos en el segundo trimestre eran más bajas que las que había entregado y sellado la primera docente», la que estuvo con ellos ese periodo. Y a partir de ahí, comenzaron las reclamaciones de las familias.

«Nos dimos cuenta de la situación y lo trasladamos al centro», relatan. Después, «recibimos una comunicación de la docente diciendo que había sido un error y que ya estaba subsanado en la plataforma Yedra». Sin embargo, las explicaciones «no eran suficientes». El problema, a ojos de las familias, es que «para que cambien unas notas que están aprobadas y guardadas en Yedra, alguien ha tenido que manipularlas». Por eso, se pusieron en contacto con el Servicio de Inspección de la Consejería de Educación. «Trasladamos el incidente y tardamos tres semanas en recibir una respuesta de la persona encargada de la zona oriental».

Educación interviene y «seguirá en contacto» con las familias Tanto el Servicio de Inspección, como la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria «están al corriente» de este incidente en Santoña. De hecho, tal y como aseguraron fuentes del Ejecutivo a El Diario Montañés, «el Servicio de Inspección ya está en contacto con las familias afectadas y con el equipo directivo del centro, el colegio Juan de la Cosa». El objetivo del área de Silva, aseguraron, «es solucionar el problema» y esclarecer lo ocurrido.

Precisamente, la respuesta reafirmaba el problema informático en la plataforma educativa. Tras la respuesta, a mediados de julio, «el Gobierno de Cantabria envió un comunicado a los medios de comunicación informando de un hackeo en la plataforma Yedra», una cuestión que sorprendió a los padres, «pero que no justifica lo que ha ocurrido con las notas de nuestros hijos. ¿Quién se dedicaría a cambiar las evaluaciones de un grupo de niños de 6 y 7 años?». Otro de los asuntos que «chirría» a las familias es que, «por la información que tenemos, solo ha afectado a algunos alumnos de este grupo, ni de otras edades ni de otras clases».

En manos de la Justicia

Con este contexto, han decidido no quedarse ahí. Siguen en el proceso de contacto con la Consejería de Educación. «Hemos puesto una queja formal», exponen. Pero aún hay más. «Hemos decidido ponerlo en manos de la Justicia, hemos presentado una denuncia a la Guardia Civil y, a partir de ahí, serán los juzgados los encargados de tomar cartas en el asunto».

«Si hubiéramos recibido una respuesta coherente o alguien hubiera tomado cartas en el asunto –plantea Alonso–, no llegaríamos tan lejos». Sin embargo, dada «la falta» de explicaciones y «la poca credibilidad de los argumentos que nos dan», han decidido indagar aún más. Las administraciones «se remiten al error informático, pero nos cuesta creer que la plataforma Yedra tenga vida propia». Las familias quieren saber quién realizó la manipulación, si tuvo el consentimiento de alguien, con qué criterio alguien que no ha impartido clase a los alumnos durante ese periodo cambia unas calificaciones de otro docente o si habrá responsabilidades por lo sucedido. Están «incrédulos» y «enfadados» con esta situación, dado que «manipular un documento oficial, como en este caso unas notas de un colegio dependiente de la Consejería de Educación, es un delito penal». Por lo que, seguirán en el proceso para esclarecer lo sucedido: «Hay más alumnos afectados dentro del grupo, pero han dejado pasar lo sucedido. Nosotros creemos que es importante porque los datos de Yedra de nuestros hijos deben estar custodiados», finaliza este padre.