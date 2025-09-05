El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un grupo de alumnos practica deporte en el patio del colegio Juan de la Cosa, en Santoña. DM

Educación achaca a un error informático el cambio de notas en el colegio Juan de la Cosa

Padres de alumnos del colegio de Santoña denuncian «la falta de respuestas» de Inspección: «¿Quién se dedicaría a modificar las evaluaciones de niños de 6 y 7 años?»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:17

Incredulidad fue lo que sintieron los padres y madres de un grupo de alumnos de 1º de Primaria del colegio Juan de la Cosa, en ... Santoña, al encontrarse que las calificaciones de sus hijos del segundo trimestre del pasado curso «habían descendido sin explicación», según explica uno de los padres afectados, Roberto Alonso, en el boletín de evaluación final. Los niños, de 6 y 7 años, recibieron en torno al mes de abril las notas de la segunda evaluación. Después, su maestra se fue de baja. Llegó una segunda docente, que al mes «también solicitó la incapacidad». Y terminaron el curso con una tercera docente, «que nos envió las notas al final de curso». En ese boletín, «notamos que las calificaciones de varios alumnos en el segundo trimestre eran más bajas que las que había entregado y sellado la primera docente», la que estuvo con ellos ese periodo. Y a partir de ahí, comenzaron las reclamaciones de las familias.

