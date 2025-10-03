La Asociación en Defensa del Patrimonio de Santoña concede el 'Nocturlabio de Plata' a Santiago Vega y Jesús Ibáñez La distinción, que reconoce su contribución a la vida cultural y científica de la villa, se entregará el sábado 11 de octubre, en el salón de actos del Ayuntamiento

La Asociación en Defensa del Patrimonio de Santoña concederá al galardón 'Nocturlabio de Plata 2025' a los vecinos Santiago Vega García y Jesús Ibáñez Cano, cuya trayectoria y compromiso han dejado una huella notable en la vida cultural y científica de la villa.

El acto de entrega tendrá lugar el sábado 11 de octubre, en el salón de actos del Ayuntamiento de Santoña, a partir de las 19.30 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

El premio 'Nocturlabio de Plata' - simbolizado en un pin de plata que representa al antiguo reloj estelar con el que contaban las guardias los marineros en las noches estrelladas- busca reconocer la labor de aquellas personas e instituciones que contribuyen de forma destacada al desarrollo, conservación y puesta en valor de la cultura y la ciencia en Santoña.

En esta edición, los premiados son Santiago Vega García Catedrático de Sanidad Animal en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y miembro correspondiente de la Real Academia de Medicina y de la Academia de Farmacia de la Comunidad Valenciana, de la Academia de Veterinaria de la Región de Murcia, y de la Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias.

Vega ha destacado por su trayectoria marcada por la disciplina académica y la superación personal, llevando el nombre de Santoña a foros nacionales e internacionales. Desde muy joven impulsó la proyección cultural de la Villa, organizando cursos de verano de la Universidad Complutense y de la Universidad de Cantabria en Santoña, lo que contribuyó a reforzar el prestigio del ilustre cartógrafo Juan de la Cosa. Gracias a su iniciativa, la figura de este santoñés universal y la Virgen del Puerto fueron presentadas tanto ante el Papa San Juan Pablo II en el Vaticano como ante los Reyes de España en el Palacio de la Zarzuela. Miembro de la Comisión Local del V Centenario del Descubrimiento de América.

Ha trabajado incansablemente por difundir la cultura y la ciencia, dentro y fuera de España. El periódico 'La Razón' lo distinguió con el Premio a la Divulgación Científica durante la pandemia en 2021. Como Alférez Reservista Veterinario fue condecorado por la ministra de Defensa con la medalla de la operación Balmis, por sus contribuciones durante la pandemia de Covid-19.

Por su parte, Jesús Ibáñez Cano es el creador de la página de redes sociales 'Santoña, la Mar y sus Gentes'. Con esta iniciativa, se ha generado una valiosa documentación testimonial, gráfica y escrita de gran interés, parte de la cual ha sido recopilada por Jesús y donada al archivo de la asociación Rehisán (Recuperación Histórica de Santoña) para que pueda ser consultada y disfrutada por todos.

Amante de Santoña y de su tradición musical, Ibáñez es también miembro activo de la Agrupación Musical Amigos de la Canción de Santoña, entidad que mantiene viva la identidad cultural y musical de la villa.