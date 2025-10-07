El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Calle El Cine, de Noja. DM

La calle El Cine de Noja será más accesible y dirá adiós a los charcos

El Ayuntamiento ha iniciado las obras para mejorar la red de drenaje, renovar el pavimento y ampliar las aceras

Ana Cobo

Ana Cobo

Noja

Martes, 7 de octubre 2025, 15:41

El Ayuntamiento de Noja ha iniciado las obras de mejora integral de la calle El Cine, una actuación que busca solucionar los problemas de acumulación de agua que afectan a varias viviendas, además de renovar la red de abastecimiento, el pavimento, las aceras, la señalización y el alumbrado público.

La calle, situada en pleno núcleo urbano y accesible desde la Avenida Santander, presentaba en los últimos años deficiencias en el drenaje y el estado de sus infraestructuras, lo que provocaba la formación de charcos y afectaba a la seguridad del tránsito peatonal y de vehículos.

La alcaldesa de Noja, Mireia Maza, ha señalado que «esta actuación responde a una necesidad de los vecinos y a nuestro compromiso con la mejora continua de los espacios públicos. Queremos que cada calle de Noja sea accesible, segura y moderna».

El proyecto, ejecutado por Canor con un coste de 154.000 euros, contempla la creación de una nueva red de recogida de pluviales, con nuevos sumideros junto a los bordillos, que verterán en la red unitaria de saneamiento existente.

También se renovará la red de fibrocemento, sustituyéndola por una canalización más segura y eficiente, y se repavimentará toda la calzada, eliminando hundimientos y grietas.

«Con este proyecto hacemos una calle más cómoda para todos, desde los vecinos hasta quienes nos visitan, y reforzamos nuestro modelo de municipio accesible y sostenible».

Te puede interesar

Política de privacidad

