La calle El Cine de Noja será más accesible y dirá adiós a los charcos El Ayuntamiento ha iniciado las obras para mejorar la red de drenaje, renovar el pavimento y ampliar las aceras

Ana Cobo Noja Martes, 7 de octubre 2025, 15:41 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Noja ha iniciado las obras de mejora integral de la calle El Cine, una actuación que busca solucionar los problemas de acumulación de agua que afectan a varias viviendas, además de renovar la red de abastecimiento, el pavimento, las aceras, la señalización y el alumbrado público.

La calle, situada en pleno núcleo urbano y accesible desde la Avenida Santander, presentaba en los últimos años deficiencias en el drenaje y el estado de sus infraestructuras, lo que provocaba la formación de charcos y afectaba a la seguridad del tránsito peatonal y de vehículos.

La alcaldesa de Noja, Mireia Maza, ha señalado que «esta actuación responde a una necesidad de los vecinos y a nuestro compromiso con la mejora continua de los espacios públicos. Queremos que cada calle de Noja sea accesible, segura y moderna».

El proyecto, ejecutado por Canor con un coste de 154.000 euros, contempla la creación de una nueva red de recogida de pluviales, con nuevos sumideros junto a los bordillos, que verterán en la red unitaria de saneamiento existente.

También se renovará la red de fibrocemento, sustituyéndola por una canalización más segura y eficiente, y se repavimentará toda la calzada, eliminando hundimientos y grietas.

«Con este proyecto hacemos una calle más cómoda para todos, desde los vecinos hasta quienes nos visitan, y reforzamos nuestro modelo de municipio accesible y sostenible».