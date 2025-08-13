Charla sobre el amerizaje del aviador Lindbergh en la bahía de Santoña El general de brigada del Ejército del Aire Luis Castañón Albo disertará sobre este capítulo de la historia local el martes, en el patronato militar

El general de brigada del Ejército del Aire, Luis Castañón Albo, ofrecerá el próximo martes, 19 de agosto, la conferencia 'Y volvió Lindbergh', en la residencia militar Virgen del Puerto, de Santoña. El acto, previsto para las 20.00 horas con entrada libre, está organizado por la Asociación en Defensa del Patrimonio de Santoña y la Asociación Rehisán.

Gran conocedor de la historia de la aviación, el general Castañón acercará al público un «episodio fascinante» del pasado del municipio: la llegada del aviador estadounidense Charles A. Lindbergh a Santoña en 1933. Este relato adquiere un valor especial, ya que fue el abuelo del conferenciante, José Albo Abascal, quien ejerció de anfitrión, acogiendo en la hoy conocida como Casa de Albo, a Lindbergh y a su esposa, Anne Morrow.

Durante la charla, se revivirá la hazaña histórica de Lindbergh, el primer hombre en cruzar el Atlántico en solitario y sin escalas, y su segundo viaje a Europa, que incluyó un amerizaje en la bahía de Santoña. Un acontecimiento extraordinario que llevó el nombre de nuestra villa a las portadas de los principales periódicos del mundo.

