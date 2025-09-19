Los coches en miniatura aparcan en Noja El pabellón del colegio Palacio acoge este fin de semana una feria de maquetas dedicada al mundo del motor

Ana Cobo Noja Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:34 Comenta Compartir

El pabellón colegio público Palacio, de Noja, será este fin de semana el escenario de la Feria de Maquetas de Coches, una cita que reunirá a aficionados al motor de todas las edades en un ambiente lúdico, familiar y solidario.

El evento tendrá como eje principal un concurso–exposición de maquetas y dioramas de coches, motos, camiones y maquinaria industrial y agrícola, al que se suman múltiples actividades lúdicas pensadas para el disfrute del público. En el pabellón, aparte de la zona de modelismo, habrá una muestra de coches y motos de tamaño real, así como ropa, cascos y complementos relacionados con el motor. También se dispondrá un simulador de conducción y expositores de maquetas, miniaturas, camisetas y otros artículos

La solidaridad estará presente en esta cita ya que para inscribirse en el concurso de maquetas será necesario la entrega de comida no perecedera, que se destinará para fines sociales.

Los más pequeños tendrán un espacio propio con talleres infantiles en los que podrán crear un diorama, pintar figuras y realizar manualidades vinculadas al mundo del motor.

Como gran novedad, el sábado por la tarde se celebrará una ruta de coches hasta la plaza con exhibición de car audio, acercando aún más la feria al público en el centro de la villa. Y durante todo el fin de semana se habilitará una urna de votación popular con la que los visitantes podrán elegir sus maquetas favoritas.

