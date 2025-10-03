El televisivo cocinero Sergio Fernández será nombrado cofrade de honor de la nécora en Noja El colectivo gastronómico celebrará su capítulo anual el sábado 11 de octubre con la entrega de distinciones en el jardín del Palacio Marqués de Albaicín

Ana Cobo Noja Viernes, 3 de octubre 2025

El cocinero madrileño Sergio Fernández, conocido por su programa de televisión en el Canal Cocina, será nombrado cofrade de honor de la nécora, en Noja. Recibirá la distinción el sábado 11 de octubre, en el marco de la celebración del VII capítulo de este colectivo gastronómico. El evento se desarrollará, a partir de las 12.30 horas en el jardín del Palacio Marqués de Albaicín.

Previamente, a partir de las 10.30 horas, se hará la recepción de la treintena de cofradías, llegadas de diferentes puntos de España, para participar en la gala. Una hora después se llevará a cabo un animado desfile por las calles de la villa.

En el acto se distinguirá también como cofrades de mérito al pintor de Noja Joaquín Martínez Cano, y al periódico gratuito Páginas del Asón. Todos ellos recibirán de manos del presidente de la Cofradía de la Nécora Miguel Fernández la banda de color verde que identifica a esta entidad y jurarán públicamente su compromiso de promocionar y exaltar la bondades del crustáceo. Igualmente, se llevará a cabo el nombramiento de los cofrades de número.

Al día siguiente, como es tradición, integrantes de la Cofradía de la Nécora cocinarán a fuego lento en la plaza de la villa una marmitécora - un guiso de patatas acompañado del sabroso molusco- que se servirá a partir de las 14.00 horas, al precio de tres euros la ración.