La Cofradía de Santoña reconocerá con el 'Faro del Pescador' la trayectoria del mayorista de pescado 'Pali' El Cabildo le entregará la distinción el próximo miércoles, dentro de los actos previstos para celebrar el día de esta entidad, en plenas fiestas patronales

La Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Puerto de Santoña distinguirá al mayorista de pescado, Pablo Sánchez 'Pali', con el trofeo Faro del Pescador 2025 como reconocimiento a sus más de 40 años de trayectoria comprando bonito y bocarte en la lonja local para surtir de materia primera tanto a su propia pescadería como a fábricas. El galardón lo recibirá durante la celebración de los actos del Día de la Cofradía, el 10 de septiembre, enmarcado en el programa de las fiestas patronales.

El patrón mayor del Cabildo local, Miguel Fernández ha remarcado que 'Pali' está considerado «una institución en la Cofradía» y que siempre ha colaborado y ayudado de diferentes formas al desarrollo y buen hacer de la lonja pesquera. «Siempre nos echa una mano cuando hace falta, ya sea dejándonos sus camiones o cortando, por ejemplo, el bonito para la celebración del asado que repartimos en fiestas». Su reconocimiento, ha añadido el patrón mayor, «es extensible a todos los veteranos compradores, que durante décadas han estado presentes en las subastas de la Cofradía de Santoña para adquirir el pescado que se descarga».

El Día de la Cofradía se desarrollará el próximo miércoles en las instalaciones de la lonja, que, por unas horas pasará de ser un lugar de faena a un escenario de alegría, hermandad y emociones. El evento incluirá una misa por los pescadores, a las 12.00 horas, amenizada por el coro Virgen del Puerto, y posteriormente, se concederá una placa a los marineros jubilados en este último año y el mencionado trofeo.

Como antesala, a las once la mañana, tendrá lugar una jornada de puertas abiertas en la lonja con la simulación de una subasta de bonito. Tras la entrega de los galardones, a eso de la una de la tarde, los cocineros de los barcos de la villa se pondrán el delantal para disputar un concurso gastronómico y sacar a relucir su destreza en los fogones.

Las actividades se retomarán a las cinco de la tarde con castillos hinchables para los más pequeños y, dos horas después, tendrá lugar la degustación gratuita de un asado de bonito del norte. Como broche sonará la música del grupo Recuerdos.