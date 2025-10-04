Colindres celebra el día grande del bonito del norte entre pescadores

Javier Gangoiti Torrelavega Sábado, 4 de octubre 2025, 19:39 Comenta Compartir

Colindres ha celebrado este sábado por todo lo alto el día grande del bonito del norte. En un acto celebrado en la Cofradía de Pescadores de San Ginés, el municipio se vistió de gala en un festejo que contó con la presencia de más de cuarenta cofradías procedentes de España, Portugal, Francia e Italia. Un año más –ya van seis–, el sabor del bonito del norte, su gran calidad y sus posibles elaboraciones volvieron a impregnar las conversaciones y el gran ambiente de este acto, desde su inauguración con un desayuno cerca de las diez y media de la mañana hasta el acto central, con el VI Gran Capítulo. Después, los participantes recorrieron las calles de la villa en un desfile de cofradías, llegando a la Plaza de la Constitución, donde inmortalizaron el evento con la tradicional foto de familia.

Más de cuarenta cofradías de todas partes, pescadores, caras conocidas de la villa y de la sociedad civil... Nadie quiso perderse este cita clave; tampoco el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media. La sexta edición del Gran Capítulo, cita imprescindible en el calendario gastronómico de Cantabria, volvió a dejar muy buen sabor de boca entre participantes y asistentes en general. También entre los condecorados. Este año, la organización ha nombrado al periodista cántabro Quico Taronji nuevo Cofrade de Honor, en reconocimiento a su trayectoria profesional y por el profundo conocimiento y respeto que siempre ha mostrado por la mar.

También fue investida Cofrade de Mérito la bióloga Victoria Ortiz de Zárate, en un reconocimiento a su dedicación al estudio del medio marino y, en especial, del bonito del norte. Asimismo, el VI Gran Capítulo de la Cofradía del Bonito del Norte deja dos nuevos embajadores: por un lado, el colindrés José María Alonso Ruiz, por su defensa y compromiso con el producto local; y por otro, el periodista y productor audiovisual, Pepe Marín, por su incansable labor de difusión y puesta en valor de la cultura gastronómica y marinera, como dedicó la organización del acto, cita obligada en el calendario agroalimentario de la comunidad.