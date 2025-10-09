El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ayuntamiento de Noja. DM

Condenan a la exinterventora de Noja a devolver 725.404 euros desviados de fondos públicos

El Tribunal de Cuentas la considera «responsable» del perjuicio económico al Ayuntamiento, a través de una cuenta con la que realizaba transferencias

Ana Cobo

Ana Cobo

Noja

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:17

La exinterventora de Noja deberá devolver al Ayuntamiento 725.404 euros por el desvío de fondos públicos a través de una cuenta bancaria, que abrió ... a nombre del Consistorio para efectuar operaciones no justificadas y de la que solo ella era conocedora. El Tribunal de Cuentas ha condenado a Irene. L. D – funcionaria interina en la Administración nojeña desde octubre de 2017 hasta abril de 2021 – a reintegrar dicha cantidad, más el pago de los intereses y de las costas, por considerarla «responsable contable directa» del perjuicio económico que provocó al Consistorio entre los ejercicios 2019 y 2021. Contra esta sentencia, que se hizo pública ayer, se puede interponer un recurso de apelación.

