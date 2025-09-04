Cruce de acusaciones entre PSOE y Santoñeses por la falta de policías

La falta de agentes para cubrir algunos turnos de mañana y de tarde del servicio de la Policía Local de Santoña ha desatado un enfrentamiento ... entre el partido Santoñeses y el Grupo Municipal Socialista, cruzándose acusaciones y reproches públicos sobre la idoneidad de dar a o no a conocer a los vecinos la carencia de efectivos en la calles de la villa a tiempo real.

El origen del conflicto está en una publicación difundida por el PSOE local en sus redes sociales en la mañana del pasado sábado. En la misma informaba que esa mañana en cuestión, «no había ningún policía de servicio» y denunciaba que «no sólo hemos perdido las noches del fin de semana, o sólo estamos perdiendo los turnos de tarde, sino que además está en riesgo el turno de mañana. Los que venían a arreglarlo todo...».

Desde Santoñeses han salido al paso de esta comunicación criticando que avisar en el mismo momento de la ausencia de agentes es «irresponsable, dañino y contrario al interés general». A lo que el PSOE ha respondido que «contar la verdad nunca debe ser motivo de censura». A partir de ahí, cada uno expone sus argumentos para defender sus respectivas posturas. El partido que está al frente del equipo de gobierno junto con el PP considera que lo que han hecho los socialistas anunciando en tiempo real la falta de efectivos en un turno concreto es de «extrema gravedad». A su juicio, este tipo de mensajes, «más allá de la crítica política, suponen una invitación abierta a cometer infracciones e incluso delitos, poniendo en riesgo directo la seguridad de todos los vecinos».

Santoñeses recuerda que la oposición dispone de «vías responsables» para ejercer su labor, como solicitar los datos oficiales de los días sin servicio y después ejercer «la crítica política que considere oportuna». La formación asegura que, durante sus ocho años en la oposición «fue conocedora de turnos de la policía sin cubrir, algunos de ellos en fechas muy señaladas, y jamás difundió noticias sobre ello, por responsabilidad». Además, señala que en el último pleno se aprobó definitivamente la plantilla de personal de 2025, que «permitirá cubrir las siete vacantes de agentes y que también el Gobierno de Cantabria ha aprobado la convocatoria de la oposición única para policías».

De su lado, el PSOE defiende que denunció la falta de policía, al igual que «cuando denunciamos la falta de médico de urgencias en el centro de salud», y sostiene que informar de la carencia de un servicio esencial «no es inducir al delito y sí un derecho y obligación como partido de la oposición». Creen que la actitud de Santoñeses es «una muestra de su nerviosismo por silenciar, ahora, toda crítica política» y lamentan que el equipo de gobierno no ha iniciado «ningún proceso para cubrir las vacantes actuales de agentes, que se han generado en los dos últimos años».