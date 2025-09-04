El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

licía Local de Santoña. Daniel Pedriza

Cruce de acusaciones entre PSOE y Santoñeses por la falta de policías

El partido que gobierna considera «irresponsable» difundir la carencia de efectivos a tiempo real, mientras que para los socialistas la verdad «no se debe censurar»

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

La falta de agentes para cubrir algunos turnos de mañana y de tarde del servicio de la Policía Local de Santoña ha desatado un enfrentamiento ... entre el partido Santoñeses y el Grupo Municipal Socialista, cruzándose acusaciones y reproches públicos sobre la idoneidad de dar a o no a conocer a los vecinos la carencia de efectivos en la calles de la villa a tiempo real.

