Dos detenidos en Santoña: uno amenazó de muerte a su pareja y otro se saltó la orden de alejamiento La Policía Local también ha informado de un tercer arresto a un hombre que se negó a ser identificado y agredió a un agente

Ana Cobo Santoña Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:36

La Policía de Santoña ha detenido a tres hombres en Santoña, a uno por amenazar de muerte a su pareja, a otro por aporrear la puerta de la vivienda de su ex, sobre la que tenía prohibición de comunicarse o acercarse, mientras que el tercero ha sido arrestado por negarse a ser identificado y agredir a un agente.

El Cuerpo municipal les atribuye presuntos delitos de quebrantamiento de condena, atentado a agente de la autoridad y amenazas graves en el ámbito de la violencia de género.

Las tres intervenciones han tenido lugar en los últimos días. Una de ellas se produjo cuando un hombre estaba aporreando la puerta de la vivienda de su expareja, sobre la que tenía vigente una orden de prohibición de aproximación y comunicación del Tribunal de Instancia número 1 de Santoña. El implicado reaccionó de forma «sorpresiva, abalanzándose» sobre los policías, pero fue reducido y arrestado.

Otra de las actuaciones tuvo lugar durante una intervención por una discusión de pareja, en la que el hombre «amenazó en reiteradas ocasiones de muerte, incluso en presencia de los agentes» a su compañera sentimental, motivo por el que fue arrestado.

La tercera detención tuvo lugar durante un evento en la céntrica Plaza de San Antonio, cuando un hombre estaba increpando a personal de la organización. Al ser requerido por los agentes para su identificación, se negó «en reiteradas ocasiones, mostrando una actitud violenta» hacia ellos. Llegó a agredir a uno de ellos y mostró una «fuerte resistencia» durante la detención.

Por último, la Policía ha informado de que durante los últimos días se han abierto varios expedientes sancionadores administrativos por tenencia de sustancias estupefacientes, de armas blancas, alcoholemias y diversas infracciones a ordenanzas municipales.