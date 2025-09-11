Casi dos millones de euros para unir dos ermitas de Escalante por un paseo peatonal El Gobierno regional aprueba licitar el contrato con el que se enlazará las ermitas de San Roque y San Román por medio de una senda de 1,7 km

Las ermitas de San Roque y San Román, en Escalante estarán unidas por un paseo peatonal, que hará más seguro y agradable este recorrido a los viandantes. El Gobierno de Cantabria ha anunciado que ya tiene listo para salir a licitación el proyecto de mejora de la plataforma de la CA-460, Escalante-Castillo, a lo largo de 1,7 kilómetros, incluyendo la construcción de una senda, entre los puntos que separan dichas ermitas.

La actuación es ambiciosa. Parte con un presupuesto de 1,9 millones de euros y se acometerá a lo largo de diez meses. Tras conocerse que el Ejecutivo aprobó ayer en su Consejo semanal este contrato el alcalde de Escalante, Francisco Sarabia, se mostraba «loco de contento» y agradecido al Gobierno regional. No es para menos. Se trata de una reivindicación «histórica y muy demandada por los vecinos » que, al fin, está más cerca de ver la luz.

Ya a comienzos de 2023 se empezó a hablar de llevar a cabo esta intervención. Lo que ha ocurrido es que el trámite administrativo se ha alargado más de lo previsto por su «complejidad». Y es que la obra ha requerido de los informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, – al estar atravesados algunos tramos por el arroyo Pozeirún –, de la dirección general de Patrimonio, – al ser la ermita de San Román Bien de Interés Cultural (BIC) – y del Parque Natural de las Marismas de Santoña, – al enclavarse la zona en este espacio protegido –. Con todas las autorizaciones recabadas y el proyecto ya redactado, el Gobierno regional procederá ahora a contratar los trabajos, que podrían estar en marcha en la recta final de esta legislatura.

Los casi dos millones de inversión resolverán las carencias de este tramo, que no cuenta con paseo o aceras para el uso peatonal, mejorará el sistema de drenaje y renovará el firme, lo que garantizará la seguridad vial en la zona.

Sarabia explicó que son «dos actuaciones en una». Por un lado, se mejorará la plataforma del vial desde el cruce de entrada al municipio hasta la ermita de San Román, que estrenará nuevo firme. Los trabajos también incluirán la mejora del drenaje, ya que algunos puntos del trazado no tienen capacidad suficiente para la evacuación de las aguas procedentes del arroyo. Esto da lugar a pequeñas inundaciones en la zona baja del pueblo y en puntos del vial.

Por otro lado, se ejecutará en la margen izquierda del vial (dirección Castillo) en el tramo que dista entre las ermitas de San Roque y San Román un paseo, que permitirá a los peatones atravesar esta zona en condiciones de seguridad. Actualmente, caminan por el borde de la carretera, que no tiene ni siquiera arcén, peligrando su integridad física. «Es muy necesario porque la ermita San Román, según los datos turísticos, es el lugar más visitado de Escalante».