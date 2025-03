El edil de Festejos de Noja, Javier Velasco, renuncia «temporalmente» a sus competencias de área

Ana Cobo Noja Domingo, 23 de marzo 2025, 11:17 | Actualizado 12:12h. Comenta Compartir

El concejal de Festejos, Turismo y Función Pública del Ayuntamiento de Noja, Javier Velasco (PP), ha renunciado «temporalmente» a la realización de las competencias de su concejalía debido a «problemas de carácter personal». Velasco, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, dejará de desempeñar las funciones de su departamento por un tiempo determinado, pero seguirá manteniendo el acta de concejal en el Consistorio, sin gestionar ninguna área.

Al no asumir ninguna atribución pasa a ser un concel 'raso', sin sueldo. Velasco ya no estará liberado en régimen parcial, al 50%, y, por tanto, no cobrará la retribución de 20.748 euros brutos anuales que tenía asignada. El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó el pasado viernes el decreto de la resolución de la Alcaldía de Noja con la revocación de delegación de atribuciones del edil, tras la previa renuncia de Velasco registrada en el ayuntamiento el pasado 13 de marzo.

El Consistorio deja claro que seguirá siendo concejal – acudirá a los plenos u otros actos municipales –, pero «ha decidido apartar temporalmente sus funciones hasta que recupere las fuerzas necesarias para volver a sumirlas con normalidad. Esperamos que sea en el menor tiempo posible». Mientras tanto, su labor en las áreas de Turismo y Festejos será asumida por el equipo de Gobierno. Cuando decida retomar sus competencias, se deberá publicar otro decreto de Alcaldía.

Tanto la alcaldesa, Mireia Maza, como el concejal de Festejos, Javier Velasco, a preguntas de este periódico han negado tajantemente que haya ninguna discrepancia política, sino que por una cuestión personal durante un período concreto el edil no podrá desempeñar sus responsabilidades de área. La regidora ha dejado claro que está «encantada» con el trabajo del edil y desea que pueda reincorporarse a sus gestiones pronto, aunque ya adelanta que «asistirá a los plenos y otros eventos como concejal que seguirá siendo».

De su lado, Velasco también ha manifestado que, actualmente, por su situación personal no puede realizar las funciones que exige la Concejalía, por lo que ha decidido delegarlas y renunciar al sueldo. Su intención es retomar sus atribuciones en cuanto le sea posible, por ello no ha dimitido como concejal. «Quiero acabar la legislatura formando parte del equipo de gobierno y de nuestro proyecto».