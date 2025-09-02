El escritor madrileño José Díaz González se impone en el certamen literario 'Santoña... la mar' Su cuento Oito pés ha convencido al jurado entre los casi 350 relatos presentados, llevándose un premio de 2000 euros

El escritor de Villaviciosa de Odón (Madrid) José Díaz González, ha ganado la XXX edición del certamen literario 'Santoña... la mar', convocado por la concejalía de Cultura, con el cuento 'Oito pés'. Este relato corto de tema marino se ha impuesto a los otros 345 trabajos presentados al concurso procedentes de España, Europa e Hispanoamérica.

Como vencedor ha recibido un premio económico de 2.000 euros y, además, su historia será publicada en un obra, que editará en los próximos meses el Ayuntamiento de Santoña. El autor ha ejercido durante cuarenta años como profesor de Secundaria de la especialidad de Administración de Empresas. Ha alternado su labor docente con la publicación de libros de texto en editoriales del sector académico, siendo la más representativa la Editorial Editex. En su currículum de escritor figuran diferentes premios y reconocimientos en certámenes literarios de como el primer premio de 'La Savia de El Bosque', el segundo premio en 'La Moravilla, ambos de Villaviciosa de Odónimer, otro primer premio en el concurso 'Manfer de la Lera' de Langreo y hasido finalista en el certamen de cuentos de Antonio de Trueba o en el concurso de Frida Khalo, de Rivas Vaciamadrid.

Los otros dos galardonados del certamen con sendos accésit, dotados 500 euros cada uno, fueron Raúl R. Mondelo Bequé, residente en Palafrugell (Gerona) con el cuento Ondina, y que ya ganó este concurso en 2023; y Lagares Carballo, residente en San Fernando (Cádiz), con su historia La Promesa.

El fallo se hizo público el pasado en un acto celebrado en el Teatro Liceo de Santoña, que contó con la presencia del alcalde de la villa, Jesús Gullart, y de dos de los finalistas, además de los miembros del jurado y numeroso público.

El jurado ha estado compuesto por Javier Aparicio, escritor y ganador de la edición del certamen de 2015; Fernando Armas, profesor; Manuel Arrontes, escritor y ganador de la edición de 2016; Pablo Enguita , profesor de Literatura; Pilar García, escritora y editora, Diana Iglesias , profesora; María del Puerto Jiménez, profesora; Johanna Menor, escritora; Faustino de la Peña, militar (presidente del Jurado); Ernesto Tubía, escritor y ganador de la edición de 2024; y María Luisa Vinuesa Galiano, abogada y escritora.

En el mes de abril de 2026 se presentará el libro con los tres relatos ganadores y otros dos más que, a juicio del jurado, reúnan los méritos suficientes para formar parte de la publicación.