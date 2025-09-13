El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El público compra los pimientos de isla en uno de los puestos instalados este sábado en la feria . Ana Cobo

Fervor por el «carnoso» pimiento de Isla

Miles de personas han acudido este sábado al casco histórico de la localidad para disfrutar de la popular feria y comprar la afamada hortaliza

Ana Cobo

Ana Cobo

Arnuero

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:12

El casco histórico de Isla se ha convertido este sábado en una gran huerta urbana con sus afamados pimientos como producto estrella. La feria ... dedicada a ensalzar esta hortaliza triunfó una edición más -y ya van trece -, demostrando un poder de convocatoria masivo. Poco después de media mañana costaba tanto aparcar el coche como hacerse un hueco en el entorno de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa, tomado por miles de vecinos y visitantes, animados por el buen tiempo.

