Fervor por el «carnoso» pimiento de Isla

El casco histórico de Isla se ha convertido este sábado en una gran huerta urbana con sus afamados pimientos como producto estrella. La feria ... dedicada a ensalzar esta hortaliza triunfó una edición más -y ya van trece -, demostrando un poder de convocatoria masivo. Poco después de media mañana costaba tanto aparcar el coche como hacerse un hueco en el entorno de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa, tomado por miles de vecinos y visitantes, animados por el buen tiempo.

En el mercado -con más de una treintena de puestos- hubo productos de origen cántabro para elegir. Que si quesos, sidras, anchoas..., pero lo más deseado eran los pimientos rojos y verdes. Se los llevaban por kilos y en bolsas cargadas hasta los topes. «Hemos comprado seis kilos para repartir también entre la familia», cuentan Cristina y Juan, fieles a esta cita. Son de Vizcaya y veranean en Güemes, así que «sabemos que los pimientos de Isla son maravillosos». Les gusta cocinarlos salteados en la sartén y asados. «No saben lo bien que huele la casa cuando lo asamos», exclaman.

En su caso, compraron este manjar en el puesto del agricultor Miguel Ángel Cagigas. «No he fallado ningún año y siempre vuelan todas las cajas que traemos». El veterano agricultor confiesa que es el clima y la tierra de este pueblo lo que da unos pimientos tan robustos y sabrosos. «Son todo casco y tienen una carne impresionante». En la feria se estrenó Fernando Chaves, de la huerta de Chaves, que acaba de impulsar un proyecto familiar dedicado a ofrecer pimiento embotado, tanto asado como frito, y también tomate. «Lo recogemos en su punto óptimo, ya maduro en planta, cuando ha adquirido todos los azúcares y matices, que solo se dan en esta zona». En el evento, que hoy continúa dedicado al vino Isla, estuvo también el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual», que resaltó que esta feria «crece cada año, siendo un maridaje perfecto del sector primario y terciario».