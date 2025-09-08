El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ginés Marín sale por la puerta grande de la plaza de toros de Santoña tras cortar una oreja a cada uno de sus toros de Manuela Patón

Ginés Marín sale por la puerta grande de la plaza de toros de Santoña tras cortar una oreja a cada uno de sus toros de Manuela Patón Juanjo Santamaría

Ginés Marín triunfa en una entretenida tarde de toros en Santoña

El presidente no concede la segunda oreja Fandi pese a la gran petición del público y Roman es volteado en el final de la faena a su segundo toro

Borja Cavia

Borja Cavia

Santoña

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:14

En un grupo de cinco personas, sería raro que dos pidiesen el café igual. Cortado este, con leche aquel, solo el otro y con leche ... de soja el de más allá. Porque en la variedad está el gusto. Dentro de una plaza de toros hay tantas tauromaquias como tipos de café en una barra. Al final, por lógica, la que impera en las plazas de tercera categoría es la festiva, esa que algunos desprecian y que provoca que el día del santo, o de la virgen como en este caso, miles de personas llenen los cosos. Este lunes en Santoña la conjunción del Fandi, Román y Ginés con los toros de Manuela Patón desembocó en una tarde entretenida, aunque deslucida por el mal tiempo en el tramo final. El triunfador fue Ginés Marín, que cortó dos orejas a sus oponentes.

