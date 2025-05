El Gobierno confía en que 134 de las 254 viviendas afectadas en Argoños se puedan salvar

El Gobierno de Cantabria no da todo por perdido en el caso de las viviendas de Argoños afectadas por las sentencias de derribo, tras el ... varapalo del Supremo de la semana pasada al ratificar la anulación del PORN de las Marismas de Victoria y Joyel. Según ha anunciado este martes el consejero de Fomento, Roberto Media, tras una reunión con el presidente de AMA, Antonio Vilela, y el alcalde de Argoños, Juan José Barretabueña, en estos momentos se dan por perdidas 120 de las 254 viviendas afectadas. Ya que hay 134 que pueden ser legalizables, pues dependen de si finalmente decae el PGOU. «Vamos a esperar a esa sentencia del TSJ sobre el Plan General de Argoños. Si solo anula lo que nos dicen los técnicos que va a anular, que es lo que ha pedido Arca, que son las partes afectadas por el PORN, estarían legalizadas el resto de construcciones». En caso contrario, el Gobierno ofrecería las mismas opciones que al resto.

Media ha detallado al término de esa reunión que hay dos zonas que ya no son susceptibles de «seguir dando vueltas». Estamos hablando de Pueblo del Mar, en la que 21 de las 78 viviendas no van a tener solución. «Por lo tanto, esas 21 viviendas, como hay que demolerlas, vamos a arrancar con todo ese proceso».

En Las Llamas 1 y Las Llamas 2 no hay nada salvable y «habrá que demoler las 99 vivienda para luego volver a construir encima». «Son estas cosas que pasan ahí, pasan en Escalante, que nadie las entiende. Y dicen los defensores del medio ambiente de Cantabria, estos supuestos defensores de ese medio ambiente, que eso es bueno. No le veo la parte buena por ningún sitio, pero bueno, ellos tienen su pequeña victoria y los cántabros y, sobre todo estos vecinos que son los grandes paganos de todo este problema, son los que lo sufren», afirmó el consejero, que ha manifestado que las sentencias judiciales "son para cumplirlas, incluso las que no nos gustan", y ha criticado a quienes dicen ser "defensores del medioambiente de Cantabria" pero defienden "otros intereses que por supuesto no son los de todos".

Así las cosas, el Gobierno va a mandar una carta a los titulares de estas 120 viviendas para que en un plazo de 15 días digan si desean una vivienda de sustitución como prevé el convenio o desean el dinero de la indemnización.

En cuanto a los plazos que se manejan, Media estimó que «a final de esta legislatura todas las obras de estas 120 primeras viviendas tienen que estar en marcha sin lugar a duda, y a partir de ahí, lo que tarden en acabarse». «Esto es una prioridad absoluta para el Gobierno de Cantabria. No podemos dejar abandonados a esta gente más años».

Frente a esto, el presidente de AMA, Antonio Vilela, cree que es «muy difícil, muy complicado, que se puedan salvar las otras 134 viviendas». «Creemos que lo más probable es que también decaiga el Plan General y lo que pedimos tanto a la Justicia como al Gobierno que lo acelere lo más posible porque creemos que a todos, no solo una parte de los afectados, sino a todos los afectados, hay que aplicar el convenio y no crear diferencias ni nada». «Vamos a solucionar el problema de los derribos, como muy bien dijo la presidenta del Gobierno de Cantabria, de una vez por todas y para todos. Vamos acabar con el sufrimiento de tantos años de familias que tan injustamente se han visto en esta situación sin tener culpa alguna», ha añadido Vilela, al tiempo que ha apostado por las viviendas de sustitución por el arraigo de los afectados.

Por su parte, el alcalde de Argoños ha anunciado que ya ha hablado con los propietarios de tres parcelas que están dispuestos a vender y espera que en unos días esté cerrado un acuerdo. «Son tres parcelas que están muy céntricas en el pueblo. Voy a intentar, en máximo de una semana, cerrar con ellos unos precios, poderme sentarme también con el consejero de Urbanismo y con el de Economía y poder adquirir esas parcelas para hacer los trámites lo más rápido posible y que no se encarezca el tiempo, porque lo que queremos es finalizar ya de una vez por todas con estos 25 años de lucha».