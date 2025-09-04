El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista del puerto pesquero de Santoña. A. C.

El Gobierno reparará las vigas del muelle de Santoña para garantizar la seguridad

El proyecto, que se ha licitado por 3,2 millones de euros, se ejecutará por fases al prolongarse durante dos años

Ana Cobo

Santoña

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:05

El Gobierno de Cantabria ha sacado a licitación los trabajos de refuerzo y reparación del muelle pesquero en la dársena norte del puerto de Santoña, con un presupuesto base de 3,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

La actuación, impulsada por Consejería de Fomento, prevé la reparación de las vigas -de tablero y riostras- para que el muelle disponga de las adecuadas condiciones de seguridad.

Para reducir las molestias a la operatividad de la instalación portuaria, los trabajos se acometerá en fases, coincidentes con los tramos del muelle.

Además, al desmontaje del panel de defensa para su reconstrucción, seguirá de forma simultánea la ejecución en fases de la rehabilitación. De esta forma, una vez restaurado un tramo de muelle se dispondrá dicho panel rehabilitado para proporcionar un nivel de operatividad completo.

Tampoco se realizará un desmontaje inicial de todos los paneles metálicos para mantener la operatividad de los tramos pendientes de reparación.

El muelle, que se encuentra apoyado sobre 123 pilotes, ocupa una superficie de 1.877 metros cuadrados con una estructura de hormigón armado definida por tres tramos independientes de unos 60-70 metros de longitud.

Levantado en los años 50 del siglo pasado, el objeto de los trabajos es reparar elementos de los efectos derivados del paso del tiempo desde su construcción y de la degradación sufrida por alguno de sus elementos.

