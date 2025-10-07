El Gobierno y Santoña colaborarán para renovar la climatización de la piscina Han sellado un convenio para acometer la intervención con un coste de 130.680 euros, de los cuales 78.000 serán aportados por la Consejería de Deportes

Ana Cobo Santoña Martes, 7 de octubre 2025, 12:30

El Gobierno de Cantabria ha rubricado un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Santoña para la adecuación y modernización de los equipos de la piscina climatizada del municipio. El proyecto asciende a 130.680 euros, de los cuales 78.000 euros los aportará la Consejería de Deporte.

Las actuaciones previstas serán el suministro e instalación de un depósito de compensación y un filtro de vaso principal consiguiendo ahorro energético y optimizando el consumo de agua.

Martínez Abad ha señalado que este acuerdo, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de este martes, «traduce el compromiso de este Gobierno en mejorar las instalaciones deportivas de titularidad municipal, para facilitar la práctica deportiva, en este caso, de los santoñeses, en las mejores condiciones posibles».

El consejero ha destacado que estamos ante una actuación «urgente», por lo que será ejecutada directamente por el Ayuntamiento de Santoña, mediante la formalización del correspondiente contrato, y será cofinanciada por el Ejecutivo regional «a fin de garantizar la puesta en funcionamiento de dicha instalación lo antes posible».

La necesidad de acometer la obra se debe al actual estado de la instalación, que no es la idónea ni apropiada para garantizar su uso, así como el desarrollo de competiciones en óptimas condiciones técnicas y de seguridad.