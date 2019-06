«Me llevé una gran alegría al ganar el bronce en las Olimpiadas de Griego» Jean Carlo Cárdenas Estudiante de 2º Bachillerato de Humanidades Nieves Martín Profesora de Latín y Griego en el Instituto Manzanedo ANA COBO Santoña Domingo, 9 junio 2019, 08:17

El estudiante del IES Marqués de Manzanedo, Jean Carlos Cárdenas, ha logrado la medalla de bronce en las III Olimpiadas de Griego de la Universidad de Cantabria. El joven de 17 años, que cursa 2º de bachillerato de Humanidades, ha recibido con gran alegría este premio, que le da fuerzas y ánimo para afrontar esta semana la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), que le abrirá las puertas a estudiar la carrera de Historia, que él tanto desea. La profesora de lenguas clásicas, Nieves Martín, está orgullosa del trabajo realizado por su alumno, que ha dejado bien alto el nombre del instituto santoñés. Docente y pupilo explican en qué consistió la prueba y el conocimiento que aporta el aprendizaje de idiomas como el Latín y el Griego

- Estos días está inmerso en la preparación para la prueba de acceso a la universidad, la EvAU, que será esta semana. ¿Le ha dado tiempo a saborear este triunfo?

- Sí. La prueba la hice el 5 de abril y a finales de ese mes comunicaron los ganadores. Me lo dijo la profesora y fue una alegría. Hace dos semanas nos dieron las medallas y los diplomas en una ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria. El premio me ha dado ánimos para acabar el curso y afrontar con fuerza la EvAU.

«Siempre me ha atraído la parte teórica de las lenguas clásicas porque quiero estudiar Historia del mundo antiguo»

- ¿Se esperaba lograr una medalla?

- Cuando acabé la prueba, me di cuenta que me había salido bastante bien, pero no sabía si iba a ser ganador porque éramos muchos. A las Olimpiadas de Griego de este año nos presentamos 65 alumnos de toda Cantabria.

- ¿Qué le han dicho en casa?

- Mi familia me ha felicitado y están orgullosos. Y también me han felicitado los compañeros de clases, que me aplaudieron al enterarse.

- ¿En qué consistió la prueba?

- Primero tuve que traducir un texto y analizarlo sintácticamente. Era una fábula de Esopo. Después, había que hacer el análisis morfológico de cuatro palabras. Y había un tercer ejercicio más teórico de helenismos en el que te preguntaban los monemas que formaban la palabra y la definición.

- ¿De qué trataba la fábula?

- De un hombre que había cometido un homicidio y le buscaban los parientes de la persona que había asesinado. Al huir se encuentra un lobo y se sube a un árbol. Luego, a una serpiente y se tira al agua y después a un cocodrilo que, al final, se le come. La sentencia es que un hombre que comete malas acciones no va a poder salvarse nunca, va a tener que pagar su culpa.

-¿Se preparó de forma especial para acudir a las Olimpiadas?

- Especial no. Estudiando como lo hago normalmente y haciendo textos. La preparación es el trabajo durante todo el curso para el conocimiento la lengua griega.

- ¿De quién fue la idea de presentarse?

- Nos lo comentó la profesora y me gustó bastante la idea porque es una oportunidad para ver a otros compañeros que cursan el bachiller de Humanidades y tomar un contacto con la universidad. (Añade Nieves). Suelen presentarse todos los alumnos que quieren de 2º de bachillerato. Yo se lo aconsejo porque me parece un ensayo perfecto para la EvAU. Además, pueden ver que hay muchos más alumnos que estudian como ellos las lenguas clásicas, ya que siempre son minoría en sus centros. Ver que hay más jóvenes como ellos, siempre favorece.

- ¿Qué premios le han dado por obtener el tercer puesto?

- Me dieron una medalla y un diploma. Además, la Asociación de Profesores de Latín y Griego, que organiza las Olimpiadas junto a la universidad, me dio una tarjeta- regalo de 75 euros y la universidad otro obsequio, unos auriculares.

- ¿El Griego es un idioma difícil?

- A primera vista parece más difícil que el Latín, pero a mí el Griego me resulta mucho más fácil por las declinaciones de las palabras. Es bastante fácil de identificar si lo trabajas bien.

- ¿Por qué se decantó por cursar el Bachiller de Humanidades?

- Lo tenía claro porque quiero estudiar una carrera de Historia y especializarme en Historia del mundo antiguo. Además, me atrae bastante la parte teórica del Latín y el Griego. Por ejemplo, cuando hacemos, en Griego, comentarios de texto literarios de la Odisea y la Ilíada, y en Latín de Catulo o la metamorfosis, de Ovidio. (Añade Nieves) El mundo del mito que está detrás de esos autores les atrae mucho y les da una base muy grande para el día a día y para entender aspectos de la publicidad, la literatura o las artes.

- ¿Cómo lleva la preparación de la EvAU?

Gran utilidad

- ¿Cuántos alumnos del Manzanedo se han presentado?

- (Nieves). Este año solo fueron dos a Latín y Griego porque les coincidió con una excursión, pero se habían apuntado más.

- ¿En anterior ediciones han destacado otros alumnos del centro?

- Estas eran las terceras Olimpiadas. Anteriormente, durante 18 años, hubo un certamen que organizaba la Asociación de Profesores de Latín y Griego de Secundaria. Hace tres años se sustituyó el certamen porque la universidad nos dio su apoyo para poder convertirlo en una olimpiada. Hace dos años obtuvimos otra medalla de bronce en Griego y un segundo puesto en Latín.

- ¿Qué les aporta el estudio de las lenguas clásicas?

-Primero, les da un conocimiento de sus antepasados que, eso, siempre es muy bueno para poder manejarte en el futuro. Se adentran en las culturas griega y latina en las que nacieron todas las instituciones que actualmente nos presiden y eso, es un base muy importante. En segundo lugar, les viene bien porque es una materia en la que desarrollan el hábito de trabajar diariamente, no a memorizar. Y tercero, aporta muchos conocimientos de gramática, la base lingüística de otros idiomas que pueden estudiar. Y, sobre todo, les permite conocer el origen de muchas de las cosas que tienen alrededor.

-¿Por qué cuesta atraer a los alumnos a las lenguas clásicas?

- Siempre han sido materias minoritarias. Muchos no van hacia ellas más que por sí mismos, porque su entorno les dicen que 'eso no sirve para nada'. A mí también me lo dijo mi padre y yo trabajo de ello y soy feliz. El saber en sí mismo es una finalidad. Si tienes mucho dinero eres muy rico y si tienes mucho conocimiento también eres muy rico. Sirve para muchas cosas. Todo el vocabulario del mundo la ciencia se basa en el Griego y en el Latín, el mundo de la publicidad también se inspira en estas lenguas y en la literatura están los mitos y las tragedias griegas que aún se siguen representando. Y para las carreras de lengua te aporta una base lingüística Yo les veo utilidad en todas partes.