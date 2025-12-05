El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Trabajos en marcha en el camino del barrio La Rota. DM

Noja acondiciona el camino del barrio La Rota para mejorar la movilidad

Las obras abarcan la recuperación de los muros, actuaciones en el pavimento y la creación de nuevos espacios de descanso

Ana Cobo

Ana Cobo

Noja

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:41

El Ayuntamiento de Noja ha puesto en marcha las obras para la mejora del camino que conecta las calles Fonegra y El Carmen, en el ... barrio La Rota, que incluyen la recuperación de los muros, la pavimentación y la creación de nuevos espacios de descanso. Con ello se espera hacerlo más accesible, seguro y cómodo, mejoras en los pavimentos, reorganización de los espacios y cuidando su integración estética y ambiental.

