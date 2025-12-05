Noja acondiciona el camino del barrio La Rota para mejorar la movilidad

El Ayuntamiento de Noja ha puesto en marcha las obras para la mejora del camino que conecta las calles Fonegra y El Carmen, en el ... barrio La Rota, que incluyen la recuperación de los muros, la pavimentación y la creación de nuevos espacios de descanso. Con ello se espera hacerlo más accesible, seguro y cómodo, mejoras en los pavimentos, reorganización de los espacios y cuidando su integración estética y ambiental.

El camino, de aproximadamente 166 metros de longitud, se divide en tres zonas de actuación. En el primer tramo, de unos 41 metros, se están realizando trabajos de limpieza y desbroce, incluyendo cunetas y muros.

La segunda zona corresponde con la parcela pública donde se ubica un transformador eléctrico, que será pintado de blanco y posteriormente decorado con murales para dotarlo de un aspecto más singular y agradable. Este espacio se convertirá, además, en un área de estancia con bancos y papeleras. El tercer trazado, de 116 metros y actualmente sin pavimentar, se transformará mediante la ejecución de un pavimento continuo de hormigón.

A lo largo del camino se mantendrán las cunetas en tierras y se rehabilitarán los muros de mampostería, con la reconstrucción de los tramos deteriorados para conservar su estética original.

El proyecto incluye también la instalación de nuevo mobiliario urbano -bancos, papeleras y jardineras con árboles- así como una partida para habilitar en el futuro una red de saneamiento, pendiente de definir según las necesidades municipales.

Una demanda vecinal histórica

La alcaldesa de Noja, Mireia Maza, ha destacado la importancia de esta actuación para el entorno. «Noja es un pueblo vivo, que crece y se cuida, y la accesibilidad es una prioridad en todas nuestras intervenciones. Queremos que vecinos y visitantes puedan disfrutar de caminos más seguros, agradables y perfectamente integrados en su entorno natural».

Asimismo, ha subrayado que esta mejora supone un paso más en la estrategia municipal de renovación progresiva de los viales urbanos porque estas actuaciones «no solo embellecen el entorno, sino que facilitan la movilidad y hacen más cómodo el día a día de quienes transitan por estas zonas».

Las obras, que ya han comenzado en las inmediaciones de la ermita de El Carmen, responden a una demanda vecinal histórica y contribuirán a revitalizar una zona de gran valor patrimonial y ambiental para el municipio, ha señalado Maza.