Noja celebra este sábado su Oktoberfest 'maridado' con un encuentro de coches escarabajo

Este sábado en Noja será posible degustar una cerveza artesanal mientras se contemplan los míticos coches escarabajos de Volkswagen. La Plaza de la Villa será ... el escenario de una nueva edición de la fiesta de la cerveza al estilo Oktoberfest con puestos de esta bebida, música en directo y gastronomía. Una cita que se completará con la celebración en el mismo espacio de Volkswagen Noja North Coast, un evento que reunirá vehículos clásicos de la mítica marca alemana, que harán las delicias de los amantes al motor.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo en los diferentes expositores de cervezas artesanales producidas en distintos puntos del país. La degustación se acompañará de una variada oferta gastronómica en los diferentes food trucks instalados y de fondo, sonará música en directo. Desde sesiones de djs hasta conciertos con las actuaciones de los grupos False Pretense, La Caloca y Coverage Rock.

La feria, incluirá a partir de las 10.00 horas, el encuentro de Noja North Coast Volkswagen, con la participación numerosos vehículos Volkswagen clásicos, entre ellos el legendario modelo escarabajo, permitiendo al público disfrutar de un evento que combinará ocio, motor y cultura.