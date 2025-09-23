El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La fiesta de la cerveza en Noja se completa con la exhibición de vehículos. DM

Noja celebra este sábado su Oktoberfest 'maridado' con un encuentro de coches escarabajo

La Plaza de la Villa acogerá los puestos de la fiesta de la cerveza, así como una exhibición de vehículos clásicos de la marca Volkswagen

Ana Cobo

Ana Cobo

Noja

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:29

Este sábado en Noja será posible degustar una cerveza artesanal mientras se contemplan los míticos coches escarabajos de Volkswagen. La Plaza de la Villa será ... el escenario de una nueva edición de la fiesta de la cerveza al estilo Oktoberfest con puestos de esta bebida, música en directo y gastronomía. Una cita que se completará con la celebración en el mismo espacio de Volkswagen Noja North Coast, un evento que reunirá vehículos clásicos de la mítica marca alemana, que harán las delicias de los amantes al motor.

