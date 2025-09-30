El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona verde en la que se creará el área de esparcimiento canino. DM

Noja creará un área de esparcimiento canino en una zona verde junto al cementerio

El Ayuntamiento ha licitado las obra para crear un reciento para perros grandes y otro para pequeños, con caminos y mobiliario urbano

Ana Cobo

Ana Cobo

Noja

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:44

Noja creará un área de esparcimiento canino en una parcela verde ubicada junto al cementerio. Será el primer recinto cerrado en el municipio para poder soltar libremente a los perros para que jueguen y se ejerciten. El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación las obras para habilitar la instalación con un presupuesto inicial de 48.397 euros, iva incluido.

El nuevo parque canino estará formado por dos recintos cerrados perimetralmente, uno para perros grandes y otro para perros pequeños. Dentro del área de esparcimiento se dispondrán recorridos para caminar y se dotará, además, de mobiliario urbano.

El parque se dispondrá en una parcela verde de titularidad pública con gran arbolado situada junto al camposanto. Se trata de una superficie que habitualmente es aprovechada por propietarios para jugar con sus perros, por lo que el parque regularía una costumbre adquirida.

Para la elección de la superficie, emplazada a la entrada de la villa, el Ayuntamiento ha tenido en cuenta que «sea una zona en donde los ladridos no molesten, alejada de viviendas, que sea un terreno horizontal, sin fuertes pendientes para hacer más cómoda la estancia y que tenga belleza paisajística, ya que tanto los animales como sus dueños van a relajarse y a disfrutar del entorno».

El ámbito de actuación se ubica en suelo rústico de protección ordinaria, por lo que para el desarrollo de la obras es preciso la autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) y de la dirección general de Montes y Biodiversidad.

El área de esparcimiento está diseñado para permitir la accesibilidad a personas con problemas de movilidad. La actuación prevista, con un plazo de ejecución de cuatro meses, contempla trabajos de desbroce y pequeños movimientos de tierra para conseguir una adecuada planeidad en los recintos de juego manteniendo la geometría existente del terreno.

El proyecto contempla la creación de senderos en el interior del parque con pavimento de terrizo y arena de 1,80 metros de ancho. El cerramiento de los recintos se llevará a cabo con valla de plástico reciclado imitación madera y en la entrada de cada recinto, se creará una zona anti escape para perros, colocando doble puerta de entrada.

En el interior de cada parque se instalará un banco de plástico reciclado y en la bifurcación de los senderos se colocará una mesa merendero. Asimismo, en el recorrido principal se dispondrá un panel informativo con la normativa de uso.

Con el objetivo de reforzar la biodiversidad se aumentará la plantación de arbolado autóctono y se repondrá con tierra vegetal las zonas afectadas. En esta fase del proyecto solo se ejecutará la canalización de alumbrado, posteriormente, el ayuntamiento se encargará de realizar el cableado y la colocación de los puntos de luz.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  2. 2

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  3. 3

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  4. 4

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  5. 5

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  6. 6

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  7. 7 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  8. 8

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  9. 9

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
  10. 10

    Ganadería prohíbe llevar cualquier tipo de ave a todas las ferias avícolas y ganaderas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Noja creará un área de esparcimiento canino en una zona verde junto al cementerio

Noja creará un área de esparcimiento canino en una zona verde junto al cementerio