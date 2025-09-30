Noja creará un área de esparcimiento canino en una zona verde junto al cementerio El Ayuntamiento ha licitado las obra para crear un reciento para perros grandes y otro para pequeños, con caminos y mobiliario urbano

Ana Cobo Noja Martes, 30 de septiembre 2025, 22:44 Comenta Compartir

Noja creará un área de esparcimiento canino en una parcela verde ubicada junto al cementerio. Será el primer recinto cerrado en el municipio para poder soltar libremente a los perros para que jueguen y se ejerciten. El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación las obras para habilitar la instalación con un presupuesto inicial de 48.397 euros, iva incluido.

El nuevo parque canino estará formado por dos recintos cerrados perimetralmente, uno para perros grandes y otro para perros pequeños. Dentro del área de esparcimiento se dispondrán recorridos para caminar y se dotará, además, de mobiliario urbano.

El parque se dispondrá en una parcela verde de titularidad pública con gran arbolado situada junto al camposanto. Se trata de una superficie que habitualmente es aprovechada por propietarios para jugar con sus perros, por lo que el parque regularía una costumbre adquirida.

Para la elección de la superficie, emplazada a la entrada de la villa, el Ayuntamiento ha tenido en cuenta que «sea una zona en donde los ladridos no molesten, alejada de viviendas, que sea un terreno horizontal, sin fuertes pendientes para hacer más cómoda la estancia y que tenga belleza paisajística, ya que tanto los animales como sus dueños van a relajarse y a disfrutar del entorno».

El ámbito de actuación se ubica en suelo rústico de protección ordinaria, por lo que para el desarrollo de la obras es preciso la autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) y de la dirección general de Montes y Biodiversidad.

El área de esparcimiento está diseñado para permitir la accesibilidad a personas con problemas de movilidad. La actuación prevista, con un plazo de ejecución de cuatro meses, contempla trabajos de desbroce y pequeños movimientos de tierra para conseguir una adecuada planeidad en los recintos de juego manteniendo la geometría existente del terreno.

El proyecto contempla la creación de senderos en el interior del parque con pavimento de terrizo y arena de 1,80 metros de ancho. El cerramiento de los recintos se llevará a cabo con valla de plástico reciclado imitación madera y en la entrada de cada recinto, se creará una zona anti escape para perros, colocando doble puerta de entrada.

En el interior de cada parque se instalará un banco de plástico reciclado y en la bifurcación de los senderos se colocará una mesa merendero. Asimismo, en el recorrido principal se dispondrá un panel informativo con la normativa de uso.

Con el objetivo de reforzar la biodiversidad se aumentará la plantación de arbolado autóctono y se repondrá con tierra vegetal las zonas afectadas. En esta fase del proyecto solo se ejecutará la canalización de alumbrado, posteriormente, el ayuntamiento se encargará de realizar el cableado y la colocación de los puntos de luz.

Temas

Perros

Noja