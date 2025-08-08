Noja se libra de la amenaza de huelga del servicio de limpieza en pleno agosto La plantilla y el ayuntamiento han acercado posturas alcanzando «compromisos serios», lo que lleva a los trabajadores a aplazar el paro anunciado para el próximo lunes

Las posibles consecuencias de sufrir una huelga del servicio de limpieza viaria en las calles de Noja, en pleno mes de agosto, parece que han pesado y mucho para que las partes implicadas en este conflicto laboral hayan sido capaces de alcanzar un punto en común. La amenaza de que la suciedad tomará a partir del próximo lunes los rincones de esta villa, repleta de turistas, se ha disipado al lograrse, en una reunión mantenida ayer, un «importante acercamiento entre los representantes de los trabajadores y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Noja».

Este entendimiento ha llevado a la plantilla del servicio de limpieza a aplazar la huelga indefinida, aunque, advierten, que «mantienen la vigilancia hasta que los compromisos se concreten».

Durante la reunión, los representantes sindicales han constatado un cambio de actitud favorable por parte del Ayuntamiento, lo que ha generado «un clima de diálogo constructivo». Este nuevo escenario ha permitido alcanzar «compromisos serios» entre las partes implicadas —trabajadores, empresa (Ascan Servicios Urbanos) y Ayuntamiento— que podrían desbloquear de forma definitiva el conflicto.

Entre los avances más significativos destaca el consenso alcanzado respecto a la aplicación de la subida salarial pendiente. Todas las partes han mostrado su conformidad, quedando únicamente a la espera del informe jurídico por parte de los técnicos municipales para formalizar el acuerdo.

Ante estos avances, el sindicato USO Cantabria, en representación de la plantilla, ha decidido aplazar la huelga indefinida hasta que el acuerdo quede plasmado por escrito, algo que se espera ocurra en los próximos días.

Asimismo, se reitera la necesidad de continuar trabajando para mejorar las condiciones laborales, los medios materiales del servicio y garantizar la prestación digna de un servicio público esencial, especialmente en plena temporada alta.

