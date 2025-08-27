Noja se prepara para su fiestas

Noja ya huele a fiesta. Del 29 de agosto al 1 de septiembre, la villa se vestirá de gala para rendir homenaje a sus patronos, San Emeterio y San Celedonio, en unas celebraciones que cada verano combinan tradición, cultura popular, música de primer nivel y actividades para todas las edades.

Estas fiestas, que hunden sus raíces en la devoción a los santos mártires, han sabido mantener su esencia religiosa y popular, pero al mismo tiempo se han convertido en un referente lúdico y cultural en Cantabria. La procesión de los santos, acompañada de la misa solemne y los cánticos del Coro Portus Victoriae, convivirá con conciertos multitudinarios, espectáculos infantiles y verbenas que llenarán de ambiente las calles y plazas de la villa costera.

El pistoletazo de salida será el jueves 29, con el pregón a cargo de los niños de 6º de Primaria del CEIP Palacio, a partir de las 18.30 horas. La jornada se completará con juegos, espectáculos infantiles y las primeras actuaciones musicales, entre ellas un emotivo tributo a Joaquín Sabina y la energía del Renovation Experience Show que promete alargar el entretenimiento durante gran parte de la noche.

El viernes 30 será uno de los días grandes, con una agenda que mezcla lo religioso y lo popular. Tras la misa cantada y la procesión en honor a los Santos Mártires, a partir de las 12.00 horas, llegará la música cántabra con la Agrupación Danzas de Cicero, el humor y la magia del Payaso Tallarín y las voces de los Jueves de Boleros. La noche subirá de nivel a las 23.30 horas con el esperado concierto de Edurne, una de las artistas más reconocidas del panorama musical español, y la verbena con la orquesta La Huella, que pondrá a bailar a todo el público.

El sábado 31 la fiesta seguirá con propuestas familiares como el espectáculo 'Que llueva, que llueva' y, ya entrada la noche, con la actuación de la Billy Boom Band, un grupo que conecta tanto con niños como con mayores gracias a su estilo fresco y participativo. El broche de oro lo pondrá uno de los momentos más esperados: el gran castillo de fuegos artificiales en la playa de Trengandín, que iluminará el cielo de Noja, a las 22.30 horas, y dará paso a la orquesta París de Noia, otra noche de música y espectáculo asegurado.

El lunes 1 de septiembre, la tradición deportiva será protagonista con el torneo de bolos Memorial Ángel Borbolla en la bolera municipal, un guiño a las raíces cántabras que cerrará oficialmente las fiestas locales.

Además de los conciertos y actividades programadas, la localidad contará con atracciones de feria en la Avenida Cantabria y el Parque Marqués de Velasco, con el 27 de agosto como Día del Niño, en el que los precios se reducirán para facilitar la participación de todas las familias.