Noja reordenará la sede de la Policía Local para hacerla más segura y accesible Se ha licitado un proyecto por 142.766 euros para reconfigurar los espacios interiores de las dependencias actuales

Ana Cobo Noja Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:13 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Noja ha licitado el proyecto de ordenación de espacios interiores de la sede de la Policía Local con el fin de dotar a este servicio de unas dependencias más adaptadas a las necesidades actuales de los agentes y de la ciudadanía.

Las obras, con un presupuesto de 142.766 euros, se pondrán en marcha en los próximos meses tras su adjudicación. Las instalaciones policiales, ubicadas en la calle Las Viñas, ocupan un local de unos 140 metros cuadrados, de los que 100 de ellos serán objeto de esta actuación. El resto del espacio, destinado a vestuarios, será remodelado en un proyecto independiente, con el fin de atender también a la adaptación de estas instalaciones a la incorporación de mujeres al cuerpo.

El espacio sufre actualmente problemas de operatividad, seguridad interior y comodidad, tanto para los agentes como para las personas que acuden a las instalaciones. Además, se pretende mejorar la imagen de la atención al público.

Asimismo, las obras darán respuesta al aumento de personal con el que cuenta el cuerpo durante la temporada estival, cuando la población de Noja se multiplica y resulta necesario reforzar la plantilla.

La intervención plantea una redistribución geométrica de los espacios interiores sin modificar la estructura general del edificio. La idea es optimizar el uso de cada estancia.

En concreto, se prevé la ampliación y rediseño de la recepción de entrada, creando una zona de mostrador de atención ciudadana y otra destinada a labores administrativas y de control de accesos. Así se reforzará la seguridad en la atención nocturna, al permitir la utilización de una ventanilla blindada que evitará el contacto directo con el público.

También se reconfigurará la parte de los despachos de oficinas, que contarán con nuevos cerramientos de seguridad, tabiques acristalados y mobiliario adaptado. Se ampliará la zona de descanso, se mejararán el armero y la carpintería exterior e interior y también se modernizará la iluminación, además de que se hará la preinstalación de infraestructuras de telecomunicaciones.