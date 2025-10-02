Noja tiene truco este fin de semana Las calles de la villa acogerán espectáculos inéditos con la celebración de la XV Festival Internacional de la Magia y lo Visual

Los mejores magos del panorama internacional se darán cita este fin de semana en Noja con espectáculo inéditos, que dejarán asombrados a pequeños y mayores. Desde este viernes y hasta el domingo, las calles de la villa tendrán truco con la celebración de la XV edición del Festival Internacional de la Magia y lo Visual, que desembarcará en varios escenarios del casco urbano.

El reputado evento regresa, como siempre, bajo la dirección artística del ilusionista cántabro Raúl Alegría. El festival abarca propuestas que combinan la tradición y la innovación mágica, con números inéditos, magia de cerca, grandes ilusiones y espectáculos de humor.

La programación arrancará el viernes a las 21.00 horas en la Plaza de la Villa, donde Alegría protagonizará un impactante número de escapismo, diseñado especialmente para esta edición.

A lo largo del fin de semana los número de magia se desplegarán por diferentes escenarios como la Plaza de la Villa, la Plaza de la Fuente, el Anfiteatro del Parque Marqués de Velasco y la Oficina de Turismo. Habrá pases tanto matinales como de tarde.

En el evento participarán también Jimmis Mauler (Cuba), con magia y humor; Luis Otero (Venezuela), con magia de cerca; Karlus el Botones (Cataluña), con humor; El Mago Roger (Asturias), con humor y magia escénica, y David el Mag (Castilla-La Mancha), con magia visual y familiar. Además, artistas invitados de Galicia y Argentina completan el programa con propuestas de magia poética y teatral.

La alcaldesa de Noja Mireia Maza ha destacado que este festival «no solo es un referente cultural, sino también un motor turístico para la villa, ya que atrae cada año a cientos de visitantes que disfrutan de esta propuesta en un entorno único».

El evento está pensado para todos los públicos, con espectáculos gratuitos al aire libre y actuaciones más íntimas en recintos cerrados. En caso de lluvia, todas se trasladarán al interior del Palacio de Albaicín.