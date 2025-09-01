El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Nueva cubierta del parque infantil de Cicero. DM

El parque infantil de Cicero estrena cubierta

Ha sido financiada con una subvención de los fondos del Plan Leader, a través del grupo de Acción Local Asón-Agüera- Trasmiera

Ana Cobo

Ana Cobo

Bárcena de Cicero

Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:16

El parque infantil de Cicero estrena una cubierta que permitirá su uso todos los días del año. La actuación, adjudicada a la empresa Rucecán, ha supuesto una inversión de 75.451 euros, financiados con una subvención de los fondos del Plan Leader, a través del grupo de Acción Local Asón-Agüera- Trasmiera, al que pertenece el Ayuntamiento de Bárcena de Cicero.

La instalación, ubicada en el entorno de las pistas de pádel, se ha protegido con una estructura metálica con una lona textil tensada, que permitirá utilizar este espacio de juegos tanto en días de lluvia como de intenso calor. Se trata, según explicó el alcalde de Bárcena de Cicero Gumersindo Ranero, del segundo parque infantil que se cubre en el pueblo de Cicero. «Los vecinos de la zona demandaban un parque infantil cubierto, ya que el único que existe en Cicero está en el colegio Flavio San Román y durante el horario escolar no es accesible. Además, en esta zona ha crecido el número de familias con hijos en los últimos años y es un entorno en el que se concentran diversas instalaciones deportivas lo que hace que se reúna gran parte del ocio del pueblo»-

