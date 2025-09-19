El polideportivo de Argoños será una realidad para comienzos de 2027 La instalación costará cuatro millones de euros y tendrá capacidad para medio millar de espectadores en las gradas

Ana Cobo Argoños Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

El nuevo polideportivo de Argoños, con capacidad para 500 personas y una inversión de cerca de cuatro millones de euros, estará listo para comienzos de 2027. La infraestructura, cuya construcción está actualmente en licitación, cuenta con un plazo de ejecución de año y medio y se prevé que para finales del próximo mes de noviembre o diciembre entren las máquinas a trabajar a la parcela.

El consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, y el alcalde de Argoños han visitado el terreno, ubicado en el barrio de la Iglesia, en la que se levantará la instalación. Esta constará de tres plantas y tendrá una pista polideportiva de 1.237 metros cuadrados en la planta baja, donde también se localizarán los vestuarios, aseos para deportistas, el almacén general y los espacios de administración y limpieza.

En la primera planta se ubicarán las gradas con capacidad para 500 espectadores, el vestíbulo, el acceso general y los aseos para el público. En la segunda planta, se instalará un gimnasio de 178 metros cuadrados y otros vestuarios. «Al financiar esta instalación, el Ejecutivo regional da respuesta a una demanda histórica de los vecinos de Argoños que era uno de los pocos municipios de Cantabria que no contaba con un polideportivo cubierto», ha remarcado Martínez Abad. En la misma línea de satisfacción se ha pronunciado el alcalde que cree que este proyecto es «un hito» en la historia del municipio porque «en pleno siglo XXI Argoños no podía seguir sin un polideportivo».