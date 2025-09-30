El PRC de Meruelo acusa al alcalde de convocar plenos «a capricho para cobrar dietas» El portavoz, Alejandro Pascual, denuncia que Evaristo Domínguez (PP)percibe más de 1.600 euros mensuales por sesiones ordinarias

Ana Cobo Meruelo Martes, 30 de septiembre 2025, 18:31

El portavoz del PRC en Meruelo, Alejandro Pascual, ha acusado al alcalde, Evaristo Domínguez (PP), de convocar plenos, comisiones y juntas de Gobierno «a capricho y muchas veces sin contenido, con el único objetivo de cobrar dietas».

El edil regionalista ha asegurado que el regidor percibe «más de 1.600 euros mensuales» por este concepto, lo que le convierte en uno de los alcaldes de Cantabria que «más ingresos recibe» por dietas. Por su condición de jubilado, el popular no cuenta con un salario con cargo al Consistorio.

Pascual ha denunciado, a través de un comunicado, que Domínguez actúa de forma «arbitraria e interesada» al incumplir los acuerdos adoptados al principio de legislatura sobre la periodicidad de las sesiones municipales y «antepone su interés personal al buen funcionamiento del Ayuntamiento». En este sentido, ha recordado que el calendario aprobado, a propuesta del propio equipo de gobierno del PP, establece la celebración de los plenos el último jueves de cada mes, las juntas de gobierno todos los viernes y la comisión de Hacienda, los primeros y terceros lunes. Sin embargo, reprocha que «es recurrente» que no se celebren en los días establecidos.

Tras 46 años ininterrumpidos al frente del municipio, el PRC cree que Domínguez ha convertido el Ayuntamiento en «su chiringuito particular, desde el que complementa su renta privada». Por ello, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad del equipo de gobierno para que «deje de amparar estos comportamientos reprobables y cumpla los acuerdos aprobados por el Pleno y gestione con responsabilidad los recursos que son de todos los vecinos».