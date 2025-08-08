Prohibido el baño en Berria tras 35 picaduras de medusas en media hora

Los vecinos y veraneantes que hayan planeado acudir esta jornada a la playa de Berria, en Santoña, a darse un chapuzón en el mar para ... refrescarse van a tener que abortar misión. Una masiva presencia de medusas de la especie carabela portuguesa ha obligado al cierre «preventivo y temporal» del baño en este arenal.

El servicio de salvamento y vigilancia, a cargo de Cruz Roja, ha izado en torno a las tres de la tarde de este viernes la bandera roja en la playa de Berria, informando de la prohibición del baño, acompañada de otra bandera blanca con el dibujo de unas medusas.

El protocolo para impedir que los usuarios entren al agua se ha tomado de forma coordinada entre Cruz Roja y la Concejalía de Medio Ambiente de Santoña tras detectarse en un intervalo de media hora un total de 35 picaduras de carabela. La alerta máxima ha saltado en entorno a las tres de la tarde. Una hora y media antes, ya se tuvo que poner bandera amarilla al producirse otras seis picaduras en algo menos de 30 minutos también, según informan desde el servicio de salvamento.

Desde el Ayuntamiento de Santoña han dado a conocer que se decreta la prohibición de bañarse en Berria ante «los altos índices de presencia de este tipo de medusa, que superan los modelos establecidos en el protocolo municipal de seguridad en playas». La clausura para adentrarse en el agua, dicen, es una «medida temporal y de protección de la salud». La bandera roja se mantendrá hasta que la situación mejore, abriéndose de nuevo el baño, una vez se restablezcan las condiciones de seguridad.

En este viernes también se ha tenido que colocar bandera amarilla, pidiendo precaución por la presencia de carabelas portuguesas en la playa Joyel, de Noja. Se han registrado, hacia las dos de la tarde, siete picaduras en media hora.