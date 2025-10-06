El PSOE de Bárcena de Cicero alerta de la falta de médicos en el centro de salud de Gama Actualmente, sol pasan consulta tres de los 7 facultativos en plantilla, por lo que se insta al alcalde a que se reúna con el consejero de salud para dar una solución

Ana Cobo Bárcena de Cicero Lunes, 6 de octubre 2025, 19:22

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Bárcena de Cicero, Patricia Rueda, ha alertado en el último pleno municipal de la falta de médicos en el centro de salud de Gama. La concejala ha instado al equipo de gobierno a solicitar una reunión con el consejero de Salud, César Pascual, para trasladarle el malestar de los vecinos por la merma de facultativos y requerir una solución .

De los 7 médicos (incluido la pediatra) que debía haber en plantilla, actualmente solo pasan consulta tres. Una situación, ha lamentado, «que no solo se circunscribe al verano, ya que, ahora mismo, no se están cubriendo ni las bajas ni las vacaciones».

Los médicos en activo en el centro, además de atender a sus pacientes, se hacen cargo también de tres residencias de mayores dependientes de la zona básica de salud de Gama y de la atención domiciliaria, por lo que «no pueden asumir las agendas de los médicos que faltan».

Rueda también ha mostrado su preocupación por los consultorios del municipio porque tampoco tienen médicos. «Los pacientes de estos consultorios si no tienen transporte propio no van a poder acceder al centro de salud de Gama».

La socialista ha apuntado que derivado de esta problemática «se están trasladando tanto a enfermeras como a los administrativos tareas que escapan de su responsabilidad, con el riesgo que esto conlleva». Al respecto, ha expuesto en el pleno, que «las enfermeras están teniendo que realizar, en algunos casos, funciones de médicos, y aunque tienen experiencia y formación, ante un fallo de diagnóstico asumirán una responsabilidad que no deberían de haber tenido. La responsable es la Consejería por no haber convocado a tiempo los concursos de traslados, que hubiesen posibilitado la llegada de 13 profesionales médicos de atención primaria a nuestra región».

Por otro lado, Rueda también hizo mención a los administrativos, que se ven en la tesitura de tener que dar explicaciones a los pacientes de la falta de atención médica, «siendo muchas veces incomprendidos». Todo ello, ha concluido, «está incrementando el desgaste de los profesionales sanitarios, por lo que pedimos al alcalde de Bárcena de Cicero, Gumersindo Ranero, que inste al consejero de salud a poner una solución a esta situación».