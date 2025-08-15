El PSOE de Santoña pide al Gobierno de Cantabria que «refuerce de manera inmediata la plantilla de Urgencias» En una moción lamenta que, en varias jornadas de este verano, el municipio no ha contado con asistencia sanitaria en el servicio de urgencias por la falta de médicos

Cartel informando de la falta de médicos en el servicio de urgencias de Santoña.

Ana Cobo Santoña Viernes, 15 de agosto 2025, 13:17

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santoña, Carmen González , ha presentado una moción para instar al Gobierno de Cantabria a que «refuerce de manera inmediata la plantilla del Servicio de Urgencias de Atención Primeria (SUAP)«. Denuncia en el escrito la falta de médicos de urgencias de atención primaria para atender a la población de esta villa, que se increment notablemente en época estival.

La edil lamenta que durante este verano se ha detectado en diversas ocasiones, la «falta de médicos» en este centro de Salud, particularmente en el SUAP, un servicio que desempeña un papel fundamental en la atención sanitaria urgente.

Concretamente los días 29 de junio, 18 y 29 de julio, se ha constatado una falta de asistencia sanitaria inmediata a los vecinos, viéndose obligados a acudir a los servicios de urgencia de atención primaria de otras localidades como Colindres, Gama o Ampuero y en su defecto al Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) del Hospital Comarcal de Laredo para ser atendidos de forma urgente.

Para la portavoz socialista, la falta de planificación y organización por parte de la consejería de Sanidad , para atender el incremento poblacional que se produce en Santoña en época estival, «ha dejado sin cobertura sanitaria urgente a la población de nuestro municipio».

«Hoy en día no está garantizada una dotación adecuada de personal médico, cuando los vecinos y visitantes requieren atención sanitaria urgente y no demorable, fuera del horario habitual de los centros de salud», señala González.

Recuerda que el Centro de Salud de Santoña es el principal recurso sanitario de Atención Primaria para una población que, en temporada estival, se ve considerablemente incrementada por la llegada de turistas y residentes temporales.

«Esta presión poblacional hace especialmente importante garantizar una dotación adecuada de personal médico para poder atender las necesidades básicas de salud», ha remarcado.

A juicio de la dirigente socialista, es necesario asegurar la cobertura de todas las plazas y sustituciones necesarias ante cualquier incidencia, y terminar así, ha dicho Caballero, «con la falta de planificación, falta de organización y descontrol, que ha provocado esta carencia sanitaria en Santoña, por parte del Ejecutivo cántabro».