El PSOE de Santoña pide soluciones para la situación del área quirúrgica del hospital de Laredo

El PSOE de Santoña presentará al próximo pleno ordinario una moción para instar al consejero de salud del Gobierno de Cantabria y al gerente del Hospital Comarcal de Laredo a poner solución a la situación del área quirúrgica, generada de forma «innecesaria y unilateral». Los socialistas piden al Ejecutivo que invierta en personal, medios y equipamiento en este centro e incentive la llegada de profesionales de la salud que «nutran la plantilla cada vez más mermada y abandonada, sin adoptarse medidas que generen desigualdad de trato entre profesionales sanitarios». Igualmente, exigen que se garantice la adecuada prestación sanitaria de todas las especialidades incluidas en la cartera de servicios.

En la moción registrada, el PSOE recuerda que el pasado mes de febrero de 2025, la gerencia del Hospital de Laredo decidió reducir el equipo nocturno del área quirúrgica del hospital, prescindiendo de una de las tres enfermeras que conformaban la plantilla del turno de noche. Esto, denuncian, « ha supuesto un agravamiento al sobresfuerzo del personal quirúrgico que, desde junio del año anterior, además, ha tenido que cubrir un quirófano más en turno matutino sin que se haya visto incrementado el personal que esta apertura hubiese requerido».

En sendas reuniones mantenidas con el personal del área quirúrgica, trasmiten una situación de cansancio y preocupación, «ante un empeoramiento de la calidad asistencial prestada a la ciudadanía de al margen oriental de Cantabria»

Ante eventos contingentes de urgencia el personal quirúrgico se ha visto mermado, lo que supone «un grave peligro para la ciudadanía de Santoña y del resto de municipios de la comarca. Así, ahora, ante circunstancias en las que haya necesidad de más de una urgencia quirúrgica, »se tendrá que priorizar o derivar la intervención a Valdecilla, conllevando agravamientos comparativos entre ciudadanos y un verdadero peligro al añadir tiempos innecesarios a circunstancias que requieran intervenciones inmediatas«.

Para los socialista, el hospital de Laredo no puede ser un centro de segunda. «Nuestra sanidad pública no puede convertirse en un sistema con distintas velocidades, en función de la proximidad a Valdecilla», sostienen. Igualmente, añaden, «debemos exigir el debido respeto y atención por los servicios públicos. La sanidad no es ni puede ser un mero 'business' (negocio), por el que quien más dinero tiene recibe mejor asistencia médica. No podemos permitir que la administración fomente y apoye los negocios privados en detrimento de la calidad y eficiencia de la sanidad y resto de servicio públicos que son de todos».

