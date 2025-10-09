«La rehabilitación de Chiloeches ha comenzado con dos años de retraso por la inacción del equipo de gobierno» El PSOE de Santoña denuncia que desde 2023 ya se contaba con «todo lo necesario» para la ejecución y lamenta que por esta demora se haya perdido una subvención de 50.000 euros

Ana Cobo Santoña Jueves, 9 de octubre 2025, 18:06 | Actualizado 18:23h. Comenta Compartir

«Las obras de rehabilitación del Palacio de Chiloeches de Santoña han comenzado con dos años de retraso por la inacción del equipo de gobierno (Santoñeses-PP)». Es la denuncia de la portavoz municipal del PSOE, Carmen González, quien manifiesta su satisfacción por el arranque de los trabajos, pero lamenta la demora que ha sufrido esta actuación, que contaba «ya desde 2023 con todo lo necesario para su ejecución: financiación, proyecto técnico y autorizaciones».

González ha criticado que como consecuencia de esta « inacción» del Gobierno local, Santoña ha perdido 50.000 euros de subvención del Gobierno de Cantabria destinada a actuaciones en el palacio, «cuando el único paso pendiente desde 2023 era la licitación de la obra y la contratación de su dirección facultativa».

Un proceso complicado

La concejala ha recordado lo complicado que fue llevar a cabo la reconstrucción de la cubierta en 2021, «tras la finalización de los innumerables procesos judiciales -entre denuncias penales y demandas contencioso administrativas que algunos, que ahora gobiernan, promovieron- siendo todos ellos archivados o desestimados y llegando incluso a pronunciarse el Tribunal Supremo a favor del Ayuntamiento de Santoña».

Posteriormente, ha apuntado, en mayo de 2022, se adquirió el Palacio y su jardín, que pasó a ser propiedad del pueblo de Santoña. En octubre de 2022 se habilitó crédito para la rehabilitación de la fachada y jardines; en diciembre de 2022 se aprobó por el Gobierno de España el Plan de Sostenibilidad en Destino de Santoña, otorgando 3 millones de euros para diferentes inversiones, de los que más de 300.000 euros se destinarán a la rehabilitación del palacio.

A comienzos de 2023 se encargó el proyecto de obra y en abril de ese año fue elaborado. Ese mismo mes se remitió al Gobierno de Cantabria el proyecto para su preceptiva aprobación, al tratarse de un BIC.

En septiembre de 2023, ya con el nuevo gobierno municipal, se recibió la autorización para ejecutar el proyecto de obra y desde entonces, ha asegurado González, «han pasado dos años en los que no se ha avanzado absolutamente nada, a pesar de contar con todos los requisitos técnicos, legales y presupuestarios».

Desde el PSOE han señalado que «nos felicitamos porque la rehabilitación siga adelante y no se eche por tierra el trabajo y esfuerzo de muchos años atrás, sin embargo, no podemos dejar de expresar nuestro malestar por los dos años de absoluta parálisis, durante los cuales no existió ningún impedimento real para avanzar en la ejecución».