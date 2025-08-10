Rescatan a una pareja de franceses que quedó atrapada por la marea en una roca de Noja La subida del agua hizo inviable que los jóvenes, de 20 años, pudieran salir por su propio pie | El helicóptero del Gobierno de Cantabria tuvo que acudir en su ayuda

Momento en el que el helicóptero dejó a la pareja de jóvenes en el aparcamiento de la playa.

A. C. Santander Domingo, 10 de agosto 2025, 17:32 | Actualizado 19:00h. Comenta Compartir

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado a una pareja de franceses de 20 años que quedó atrapada por la subida de la marea en una roca de la playa de Ris, en Noja.

Los hechos ocurrieron a las tres de la tarde, cuando el sol golpeaba con más fuerza. Los jóvenes extranjeros, un hombre y una mujer, fueron caminando hasta la montaña rocosa y cuando quisieron regresar a la arena el mar les había rodeado.

Según testigos, permanecieron «durante una hora» en la roca hasta que el helicóptero del 112 acudió a rescatarlos, entre aplausos de las personas que seguieron el rescate con preocupación. Hasta la zona también se han desplazado agentes de la Guardia Civil y Policía Local de Noja.

La aeronave ha dejado a la pareja en el aparcamiento del final de la playa y ha regresado a Santander.