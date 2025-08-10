El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento en el que el helicóptero dejó a la pareja de jóvenes en el aparcamiento de la playa. Dariel Severino

Rescatan a una pareja de franceses que quedó atrapada por la marea en una roca de Noja

La subida del agua hizo inviable que los jóvenes, de 20 años, pudieran salir por su propio pie | El helicóptero del Gobierno de Cantabria tuvo que acudir en su ayuda

A. C.

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:32

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado a una pareja de franceses de 20 años que quedó atrapada por la subida de la marea en una roca de la playa de Ris, en Noja.

Los hechos ocurrieron a las tres de la tarde, cuando el sol golpeaba con más fuerza. Los jóvenes extranjeros, un hombre y una mujer, fueron caminando hasta la montaña rocosa y cuando quisieron regresar a la arena el mar les había rodeado.

Según testigos, permanecieron «durante una hora» en la roca hasta que el helicóptero del 112 acudió a rescatarlos, entre aplausos de las personas que seguieron el rescate con preocupación. Hasta la zona también se han desplazado agentes de la Guardia Civil y Policía Local de Noja.

La aeronave ha dejado a la pareja en el aparcamiento del final de la playa y ha regresado a Santander.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  2. 2

    Ciao, pretemporada
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4

    La influencer Maribel Cabo pasea por las fiestas de Torrelavega
  5. 5

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  6. 6 En La Inesperada encontrará una cocina de familia, sencilla y con carne propia
  7. 7

    Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar
  8. 8

    Fervor cítrico en Novales
  9. 9

    «En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»
  10. 10

    Las carabelas portuguesas invaden Cantabria: 482 picaduras hasta ahora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Rescatan a una pareja de franceses que quedó atrapada por la marea en una roca de Noja

Rescatan a una pareja de franceses que quedó atrapada por la marea en una roca de Noja