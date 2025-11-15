Rescatan a un cisne que había caído por un talud en Treto
Los Bomberos de Laredo han trasladado al animal, que se encontraba en buen estado, a las marismas de Santoña
Santander
Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:07
Efectivos del Parque de Bomberos de Laredo han rescatado este sábado a un cisne que había caído por un talud de cinco metros de altura ... en la localidad de Treto (Bárcena de Cicero) y lo han trasladado a las marismas de Santoña.
Según informa el 112 en su cuenta de X (antiguo Twitter), ante la imposibilidad de los agentes de Montes de llegar al animal y ante el riesgo de caída a las vías del tren, efectivos del parque laredano han accedido a la zona a través de la autoescala. Una vez que lo han podido rescatar, en buen estado, lo han trasladado hasta las marismas de Santoña.
