El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los andamios vuelven a abrazar el Palacio de Chiloeches de Santoña, sometido a una nueva cirugía.

Santoña aborda la mejora de tres de las fachadas y el jardín de Chiloeches

Ya está en marcha la segunda fase de la rehabilitación del palacio, aunque esta intervención todavía no permitirá el uso de la emblemática casona de la villa

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:55

Comenta

Los andamios vuelven a abrazar el Palacio de Chiloeches de Santoña. Esta vez, su misión no es proteger y estabilizar la estructura para evitar que ... se venga abajo, sino que son la señal inequívoca de que el emblemático edificio –catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC)– está siendo sometido a 'cirugía' para su renacimiento, tras décadas de abandono y olvido. El antiguo hospital militar o Casa Maeda ha abierto un nuevo capítulo en su historia, que tendrá como destino final una segunda existencia, en la que está llamado a ser un referente en la vida cultural de los santoñeses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Germán Castellano: «Mis gallinas viven mejor que yo»
  2. 2

    Las recolocaciones de Bridgestone solo encuentran empleo a 33 de los 157 inscritos al plan en Cantabria
  3. 3

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  4. 4

    El Santoña rinde tributo a Raúl Ramírez
  5. 5 Una cadena humana rodea el Hospital Valdecilla para «abrazar a una Gaza masacrada»
  6. 6

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  7. 7

    Hallan tres venados decapitados en Campoo-Los Valles
  8. 8

    Hablando de España con el bisnieto del apache Gerónimo
  9. 9

    Santander sigue el rastro de la luz
  10. 10

    El PRC se distancia del PP para apoyar un tercer Presupuesto, pero decidirá su Ejecutiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Santoña aborda la mejora de tres de las fachadas y el jardín de Chiloeches

Santoña aborda la mejora de tres de las fachadas y el jardín de Chiloeches